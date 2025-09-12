Pokémon Pokopia voor Switch 2 in 2026

Naast aankondigingen over Pokémon Legends: Z-A had Nintendo nog een Pokémon-nieuwtje voor de kijkers. Een ontzettend schattig nieuwtje zelfs: Pokémon Pokopia! In deze game speel je een Ditto die een paradijs wil maken voor zijn Pokémonvriendjes. Nou lijkt dat me al voldoende nieuws om iedereen enthousiast te maken. Maar voor de volledigheid ga ik toch even delen wat er verder over dit spel is gezegd in de Nintendo Direct. Kijk vooral zelf de aankondiging onderaan dit artikel nog even zodat je een goed beeld krijgt van de sfeer.

In Pokémon Pokopia speel je een Ditto die gestrand lijkt. Eenmaal uit zijn Pokébal ziet hij een beschadigde Pokédex liggen met een foto van een persoon en hemzelf. Nu is Ditto natuurlijk de transformatie-expert, dus lijkt hij meteen te veranderen in menselijk wezen (ik hoop niet dat de persoon op de foto er ook exact zo uitzag, sorry Ditto!). Als hij op ontdekking gaat in zijn nieuwe menselijke vorm, ontdekt hij al snel dat het gebied niet verlaten is. Hij ontmoet al snel een vriendelijke Bulbasaur. Dit geeft Ditto het idee om meer gras voor zijn nieuwe vriend te creëren. En daar stopt het niet! Want er zijn veel meer Pokémon die je kunnen helpen je eigen draai aan het eiland te geven. Squirtle leert je bijvoorbeeld planten water te geven, Scyther leert je bomen omhakken, Hitmonlee laat zien hoe je stenen breekt, je kunt dankzij Drilbur eten verbouwen … En met deze nieuwe materialen kun je weer meubels en woningen maken voor alle nieuwe Pokémon-vrienden die je ontmoet!

Er is maar één groot nadeel: Pokémon Pokopia komt pas in 2026 uit. En daarnaast komt de game alleen naar de Switch 2. Ben je een ongeduldige Switch 2-bezitter, dan kun je de game wel digitaal pre-orderen vanaf 12 november in de eShop!