Super Mario Bros. Wonder krijgt Switch 2-editie

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag werd bekendgemaakt dat Super Mario Bros. Wonder Naar de Switch 2 komt! En die gaat een hoop nieuwe multiplayer-content bieden in een speciale toevoeging genaamd ‘Meetup in Bellabel Park’. Een exacte releasedatum is er nog niet, maar wel weten we al dat deze nieuwe editie begin 2026 zal verschijnen. Oh, en de titel van deze nieuwe editie? Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park. Op z’n zachtst gezegd een hele mond vol! Zou dat op de rug van het gamehoesje passen?

In het kort biedt de Switch 2-versie van Super Mario Bros. Wonder allerlei nieuwe content, waaronder extra levels en power-ups. Nintendo heeft echter nog weinig hiervan laten zien tijdens de presentatie van vandaag. Het ging nu vooral om de grootste toevoeging: de minigamemodus “Meetup in Bellabel Park’. De trailer die tijdens de Direct werd getoond, laat zien wat voor plezier er hier allemaal te beleven valt. Denk aan een soort combi tussen tikkertje en verstoppertje (Phanto Tag), zo veel mogelijk muntjes verzamelen (Tip-Tap’s Coin Spree), of juist minigames waarbij je moet samenwerken (Bob-omb Relay). En nog veel meer!

Trailer nog eens terugkijken? Je vindt ‘m hieronder.