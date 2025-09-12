Dragon Quest VII Reimagined komt naar Switch 1 en 2

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag werden er velen games aangekondigd. Het begon met een uitgebreid blok waarin er stil werd gestaan bij de 40ste verjaardag van Mario. Tijdens dit blok werden er onder andere Switch 2 versies aangekondigd van Super Mario Galaxy 1 en 2. Later in de Direct was er ook ruimte voor games van third parties. Zo leerden we bijvoorbeeld dat Dragon Quest VII een remake krijgt. Dragon Quest VII Reimagined verschijnt op 5 februari 2026 voor de Switch 1 en 2.

Dragon Quest 7 Reimagined is dus een remake van de game Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past die in 2000 verscheen voor de PlayStation 1. In Dragon Quest VII Reimagined herontdek je een verhaal vol vreugde en verdriet, waarin een ambitieus vriendengroepje erachter probeert te komen waarom hun koninkrijk het laatste eiland ter wereld is. De game heeft een nieuwe grafische stijl, waarin dioramabeelden worden gecombineerd met Akira Toriyama’s iconische personageontwerpen. Verder is het verhaal gestroomlijnd en is er het Moonlighting-systeem, waarmee het mogelijk is om twee beroepen te hebben. Bekijk hieronder de trailer van de game:





