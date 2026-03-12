FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE is nu te spelen op de Switch 2

Sinds vandaag is FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE te spelen op de Switch 2. De game werd tijdens de Nintendo Direct van september 2025 onthuld en kreeg in november een precieze releasedatum. Wie weet heb jij al een voorproefje van de game gekregen met de gratis demo die sinds 5 maart beschikbaar is. Nu de release een feit is delen uitgever Koei Tecmo en ontwikkelaar Team NINJA de bijbehorende launchtrailer. Je vindt de beelden onderaan dit bericht.

Fatal Frame is een Japanse horrorgameserie die niet weg te denken is uit de gamegeschiedenis. Dit deel is een remake van de tweede FATAL FRAME/PROJECT ZERO-game uit 2003. Het krijgt nu, 23 jaar later, de remake-behandeling om een hele nieuwe generatie gamers de stuipen op het lijf te jagen. Zo zijn de graphics, geluiden en besturing verbeterd. Opnieuw volgen we de tweelingzussen Mio en Mayu Amakura. Zij verdwalen in een verlaten dorp, waar wraakzuchtige geesten rondspoken. Met de Camera Obscura in de aanslag raken ze verzeild in een bloedstollend paranormaal avontuur. Geniet (of huiver) van de toegevoegde zijverhalen en nieuwe gebieden en dompel jezelf onder in het duistere en onheilspellende dorp waar het verhaal zich afspeelt.

Ga jij aan de slag met de remake van FATAL FRAME II: Crimson Butterfly? Laat het ons weten in de reacties!