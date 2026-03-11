Harvest Moon: Echoes of Teradea komt naar de Nintendo Switch (2)

Vanmiddag heeft uitgever Natsume hun nieuwe Harvest Moon-spel aangekondigd, genaamd Harvest Moon: Echoes of Teradea. Een releaseperiode is nog niet bekend, maar CEO Hiro Maekawa heeft laten weten dat er aankomende maanden meer informatie naar buiten zal komen. Dat betekent dat we het voor nu nog even met onderstaande schermafbeeldingen en gameplay omschrijving moeten doen. Wel is duidelijk dat deze titel zowel naar de Nintendo Switch 2, als de Switch komt.

In Harvest Moon: Echoes of Teradea moet je, zoals een echte Harvest Moon-game betaamt, gewassen verbouwen, dieren verzorgen en een nieuw leven opbouwen. Echter vindt er in dit nieuwe deel ook vernieuwing plaats. Zo is er een nieuwe manier van ontdekken, aangezien jouw personage kan springen en middels ladders kan klimmen. Daarnaast is het mogelijk om jouw boerderij- of huisdier mee te nemen op reis. Pas echter wel op voor de wolven, beren en tijgers, want als die je te pakken krijgen raak je items kwijt! Verder zijn er ook nog vijf nieuwe bachelors en vijf nieuwe bachelorettes, waarmee je in het huwelijksbootje kan stappen.