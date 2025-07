Pokémon: The First Movie nu tijdelijk gratis te zien op het Pokémon TV YouTube-kanaal

In het jaar 1999 verscheen de allereerste geanimeerde Pokémon film genaamd: Pokémon: The First Movie. In de film nemen Ash en zijn vrienden het op in welbekende Pokémon battles waar ook de legendarische Pokémon Mew en Mewtwo bij betrokken zijn. Mocht je de film nog nooit gezien hebben dan hebben we goed nieuws! The Pokémon Company deelt deze zomer namelijk de eerste drie geanimeerde Pokémon-films gratis op het Pokémon TV YouTube-kanaal. Ze doen dit als onderdeel van hun Pokémon Movie Summer Watch Party. Deze week is het de beurt aan Pokémon: The First Movie en deze zal de komende twee weken op vrijdag worden opgevolgd door Pokémon: The Movie 2000 en Pokémon 3: The Movie. Bekijk de gehele film onder dit artikel.

Wat zijn jouw warmste herinneringen aan de originele release van Pokémon: The First Movie? Of ga jij deze film dankzij dit toffe initiatief juist voor het eerst ervaren? Laat het weten in de reacties!