Summer Games Done Quick 2025 is begonnen!

Speedrun-liefhebbers, opgelet! Vanavond is Summer Games Done Quick 2025 van start gegaan, en er zitten weer een paar interessante titels tussen. Uiteraard mogen Switch (2)-games ook niet ontbreken. Een van de hoogtepunten: Mario Kart World!

Een korte introductie voor wie niet bekend is met (Summer) Games Done Quick. Sinds 2010 wordt dit evenement tweemaal per jaar georganiseerd om geld in te zamelen voor het goede doel. De ‘gewone’ editie vindt normaliter plaats in januari, de Summer-editie in juli – nu dus. De naam laat weinig aan de verbeelding over, dus het niet lastig om te raden dat het hier om het speedrunnen van games gaat. Zoals elk jaar kun je de livestream meekijken en doneren aan het gekozen goede doel. Dit jaar gaat het geld naar Artsen Zonder Grenzen. Vorig jaar wist SGDQ maar liefst 2,4 miljoen dollar op te halen voor de organisatie. Wat gaat dit jaar het eindbedrag worden?

Wat kunnen we verwachten van Summer Games Done Quick 2025? We vertelden al dat Mario Kart World een van de speedruns zal zijn, maar ook games als indiehit Balatro, Banjo-Kazooie, RollerCoaster Tycoon, Super Mario Odyssey, Oblivion Remastered en zelfs Plants vs. Zombies komen voorbij. Genres maken niets uit – alles passeert de revue. Het volledige schema kun je hier bekijken. Voor het eerst introduceert SGDC ook een Artist Gallery, waar kijkers merch en collectibles kunnen kopen, en speciale booths voor indie-ontwikkelaars. Deze 2025-editie loopt van 6 juli tot 13 juli.

En het belangrijkst: je kunt de livestream op Twitch bekijken.

Naar welke speedruns ben jij het meest benieuwd? Laat het ons weten in de comments!