Dit jaar, in 2026, vieren verschillende grote game-franchises een jubileum. Het is dan ook niet gek dat we nu, aan de start van het jaar, verschillende activiteiten zien waarmee het jubileumjaar wordt afgetrapt. Zo schreven we een paar dagen geleden al over de speciale website voor het 30-jarig jubileum van de Persona-serie. Maar ook Pokémon viert dit jaar dat 30 jaar geleden de eerste game uitkwam. Op 27 februari 2026 om exact te zijn. Via het officiële sociale media-account heeft The Pokémon Company daarom nu een speciaal logo voor het 30-jarig jubileum onthuld.

In de animatie zien we Pikachu door de jaren heen en het benadrukt hoe de serie in 1996 begon. Het bijgevoegde bericht vermeldt ook dat het allemaal begon met de release van Pokémon Red en Green in Japan. In ons land waren dat Pokémon Red en Blue voor de Game Boy. Die verschenen alleen wel wat later, in 1999. Samen met de games kwamen ook de Pokémon-serie en het ruilkaartspel naar Nederland, wat het begin was van het wereldwijde Pokémon-fenomeen.

Hoe oud was jij toen je je eerste Pokémon-game speelde?