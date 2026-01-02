Rating voor Switch 2-versie Splatoon 3 opgedoken

Na de opgedoken rating voor Pikmin 3 Deluxe duikt nu ook een rating voor de Switch 2-versie van Splatoon 3 op. Het verschil is dat Splatoon 3 in juni al een gratis update voor de Switch 2 heeft gekregen, waarmee de resolutie en framerate van de game zijn verbeterd. Zoals je hieronder kunt zien werd de Switch 2-versie op 31 december 2025 toegevoegd. Deze voegt zich bij de bestaande Switch-versie die is ingediend door ‘Nintendo of Europe SE’. De rating kan je zelf ook bekijken op de site van Pan European Game Information (PEGI).

Splatoon 3 kwam oorspronkelijk in 2022 uit voor de Nintendo Switch. Wij hebben de game destijds mogen reviewen en vonden het ‘Splat-tastisch!‘. Met de komst van de Switch 2 hebben verscheidene Switch-games gratis updates gekregen speciaal voor de nieuwe console. Net als voor Pikmin 3 Deluxe lijkt het voor Splatoon 3 om een gratis update te gaan zoals met games op deze pagina is gebeurd. Splatoon 3 heeft namelijk een zelfde soort rating als deze games, waarbij zowel de Switch 1 als Switch 2 genoemd staan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Breath of the Wild die een eigen pagina voor de Switch 2 Edition heeft. Maar goed, zeker weten doen we het natuurlijk niet want door Nintendo zelf is er nog niets aangekondigd. Ook al lijkt het er sterk op, het is dus afwachten op een officiële aankondiging. Mochten we weer nieuws hebben zullen we dat uiteraard weer met jullie delen!

Wat verwacht jij nu deze rating van Splatoon 3 voor de Switch 2 is opgedoken? Laat het ons weten in de reacties!