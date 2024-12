Donkey Kong Land 3 nu beschikbaar voor Nintendo Switch Online-leden

In een korte periode zijn Donkey Kong Land en Donkey Kong Land 2 toegevoegd aan de Game Boy-app van Nintendo Switch Online. De kans was dus groot dat ook het derde en tevens laatste deel uit de reeks ook beschikbaar zou worden gesteld voor NSO-leden. Gelukkig is vandaag het nieuws naar buiten gebracht dat ook Donkey Kong Land 3 nu te spelen is. Dat betekent dus dat alle Donkey Kong Land-spellen van de Game Boy nu speelbaar zijn!

Donkey Kong Land 3 is net zoals de vorige twee titels uit deze gameserie een platformspel. Ditmaal kruip je in de huid van Dixie Kong en Kiddy Kong. Samen met hun ga je op avontuur in een onbekende wereld, al weten sommigen van jullie inmiddels wel hoe deze eruitziet. Het spel verscheen oorspronkelijk namelijk in 1997. Gaat het jou lukken om alle levels te voltooien en alle sterren te verzamelen?

Ga met Dixie Kong en Kiddy Kong op avontuur in een onbekende wereld!



De #GameBoy-klassieker Donkey Kong Land III is nu beschikbaar voor leden van #NintendoSwitchOnline! pic.twitter.com/mLU8lGl2J7 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 4, 2024

