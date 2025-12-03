Postal: Bullet Paradise knalt naar Nintendo Switch

First-person shooter Postal: Bullet Paradise is aangekondigd voor Nintendo Switch. Dat zeggen uitgever Running With Scissors en ontwikkelaar Goonswarm Games. Op dit moment is er nog geen releasedatum bekend.

Het verhaal van Postal: Bullet Paradise is lekker rechttoe, rechtaan. Jij bent de Dude, die terechtkomt in de Shitty Future. En in die tegenvallende toekomst wil iedereen jou een kopje kleiner maken, van robots en mutanten tot psychopaten en zakenmensen. Dat kan jou gelukkig niks schelen, er is genoeg omhanden om deze hardnekkige hordes het hoofd te bieden. Daar hoef je niet kritisch mee te zijn. One man’s trash is another man’s treasure. In dit geval treasure voor de Dude. Je vindt de meest absurde wapens en modifiers om je tegenstanders mee het lijf te gaan. Online multiplayer zit er ook bij, zodat jij en je vrienden – elk met een eigen Dude – de boel flink op stelten kunnen zetten. Hoe verder je komt, hoe meer Dudes, wapens en meer je vrijspeelt. Kenners van de POSTAL-games zullen ook ongetwijfeld leuke easter eggs tegenkomen uit POSTAL 1, 2, 3, 4 en Brain Damaged.

De onderstaande trailer geeft je alvast een voorproefje van de actie: