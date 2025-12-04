Speciale release op Nintendo Music voor Metroid Prime 4: Beyond

As je Nintendo Music veel gebruikt was afgelopen dinsdag een opvallende dag. Er was namelijk geen nieuwe muziek toegevoegd. Dit gebeurt normaal wekelijks, dus als het eens niet voorkomt, is dat merkbaar. We weten nu precies waarom dat was. Vanaf vandaag is er namelijk muziek van Metroid Prime 4: Beyond toegevoegd. Niet de volledige soundtrack, maar een speciale release van zeven tracks.

De zeven tracks zijn onder andere de Main Theme, het eerste gebied, Fury Green en wat andere gebieden. De soundtrack duurt al 48 minuten en alle tracks zijn uit te breiden naar langere versies van maximaal 60 minuten.

De soundtrack is vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. De volledige lijst vind je hier (alleen via een apparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

