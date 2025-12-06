Postal: Bullet Paradise nu alweer geannuleerd

Hoewel Postal: Bullet Paradise slecht enkele dagen geleden werd aangekondigd, valt nu al het doek voor deze nieuwe FPS-game. Dat deelt uitgever Running With Scissors. De reden: mogelijk gebruik van AI.

Na de aankondiging eerder deze week, hebben veel fans van de POSTAL-games hun beklag gedaan. De feedback die Running With Scissors overwegend veel kreeg, was het sterke vermoeden dat delen van de game door AI waren gegenereerd. Daar waren de fans absoluut niet blij mee. Aanvankelijk verdedigde mede-eigenaar Mike Jaret ontwikkelaar Goonswarm Games, maar nu is de publisher toch overstag gegaan. Omdat dit – zegt de uitgever – het merk in gevaar brengt en het vertrouwen in de ontwikkelaar is gebroken, heeft het bedrijf de knoop doorgehakt en de hele game geschrapt.

After revealing POSTAL: Bullet Paradise, a title Running With Scissors was planning on publishing but not developing, we've been overwhelmed with negative responses from our concerned POSTAL Community. The strong feedback from them is that elements of the game are very likely… — Running With Scissors (@RWSstudios) December 4, 2025

Aan de andere kant van dit verhaal staat Goonswarm Games, dat de aantijgingen ontkent. Desondanks hebben ze na vele bedreigingen hun studio moeten sluiten. Dit heeft impact op negen developers en aannemers, die hiermee hun werk verliezen. Polygon heeft CEO Artem Korovkin gevraagd of het geen optie was om de game alsnog uit te brengen, maar dan zonder de naam “Postal” eraan gekoppeld. De CEO reageerde daarop dat hem dat niet realistisch lijkt, ondanks het feit dat ze wel nog steeds de source code bezitten.

We’ve shut down the studio pic.twitter.com/tbW2f2VQxL — Goonswarm Games (@goonswarmgames) December 5, 2025

Welke partij er ook gelijk heeft, het lijkt buiten kijf te staan dat Postal: Bullet Paradise er niet gaat komen.