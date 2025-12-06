Tanglewood Definitive Edition komt dit jaar nog naar Nintendo Switch

De pittoreske game Tanglewood krijgt ruim zeven jaar na zijn oorspronkelijke release naar Nintendo Switch. Dat maakt uitgever Big Evil Corporation bekend. En deze Switch-release neemt ook allerlei verbeteringen met zich mee, in de vorm van een Definitive Edition. En wanneer komt die? Op 18 december al! Een vroeg kerstcadeautje (dat € 9,99 kost) dus.

In Tanglewood speel jij als de Djunn Nymn, die er voor onze ogen uitziet als een vosje. Nymn is gescheiden geraakt van zijn roedel en probeert zijn weg naar huis te vinden in het Tanglewood. Tijdens het spel help je deze pluizige viervoeter met het oplossen van allerlei platformpuzzels. Tanglewood ziet er schilderachtig uit, zelfs in zijn retro 16-bit-stijl, maar er gaat genoeg duisternis schuil en je zult allerlei wezens tegenkomen die Nymn kwaad willen doen. In totaal speel je door acht hoofdstukken. Deze game omarmt het retro-aspect volledig, en is oorspronkelijk zelfs ontworpen op hardware uit de jaren 90! De liefde voor pixelart-games druipt ervan af. Deze Definitive Edition brengt diverse verbeteringen, zoals widescreen support en verbeterde audio. Ook biedt deze versie van Tanglewood nieuwe levels en achievements, en een nieuwe storybook-modus die het verhaal achter het ontwerpen van de game vertelt.

Nog een kleine twee weekjes, en dan zal Tanglewood digitaal verkrijgbaar zijn voor Nintendo Switch.