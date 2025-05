Preserve verschijnt deze maand op de Nintendo Switch

Vandaag is er middels een aankondigingstrailer onthuld dat Preserve naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Bovendien hoeven Switch-bezitters niet lang meer te wachten op dit spel, want over iets minder dan twee weken is het al zover. Op donderdag 15 mei is de game namelijk te downloaden in de Nintendo eShop. De titel gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank.

Preserve is een puzzelspel waarin je op reis gaat door een ecosysteem. Het doel van deze game is om verschillende landschappen, zoals bossen, savannes en riffen, in stand te houden. Dit doe je door het ecosysteem zelf vorm te geven. Verder is er niet alleen een puzzelmodus aanwezig, maar voor nog meer speelplezier ook een creative- en photo-modus. Gaat het jou lukken om een prachtig ecosysteem op te bouwen?

Ben je benieuwd geworden naar Preserve? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!