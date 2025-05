[Review] Tempopo – Klinkt als muziek in de oren!

Tijdens de aankondiging van Tempopo, die bijna een jaar geleden plaatsvond, was ik eigenlijk meteen verkocht. Niet alleen ben ik fan van puzzelspellen, maar ook van muziek. En laten we juni vorig jaar middels een muzikale trailer voor het eerst kennis hebben gemaakt met zo’n game. Inmiddels is deze titel al sinds donderdag 17 april te spelen op de Nintendo Switch en heb ik Tempopo sinds afgelopen zaterdag in handen. Omdat ik al enorm veel van het spel heb gespeeld, is het inmiddels de hoogste tijd voor mijn beoordeling van de game.

Had je nou maar geen concert gegeven, Hana…

Genieten jullie ook altijd van de lente omdat de bloemen in dat seizoen altijd volop in bloei staan? Hana, het hoofdpersonage uit deze game, in ieder geval wel! Omdat ze zoveel van haar zingende bloemen houdt, wil ze graag samen met hen een liedje zingen. Voor ons klinkt dit waarschijnlijk nogal raar, maar wat is het ergste wat er kan gebeuren? Het is niet alsof de wereld zou vergaan. Althans, dat zou je denken, maar dat is dus wel wat er gebeurt zodra Hana haar valse concert is afgelopen. Door een hevige storm waaien namelijk al haar bloemen uit Hana’s tuin. Gelukkig helpen de schattige roze wezentjes, met de naam Tempopo, maar al te graag. Het enige wat ze nodig hebben zijn wat aanwijzingen en daar ben jij, de speler, voor opgeroepen!

Terugkijkend was dit niet zo’n goed idee van je…

Zoals je net hebt gelezen is het verhaal redelijk simpel. Het zal je dan ook niks verbazen dat dit in ongeveer een minuut aan de speler wordt verteld. Wel is de cutscene leuk vormgegeven en maken we tevens direct kennis met Hana, haar tuin en de Tempopo’s. Bovendien verbaasde mij dat het openingsfilmpje volledig is ingesproken, dat had ik niet verwacht.

Hoe werkt het puzzelspel?

Op het eerste gezicht lijkt de gameplay van Tempopo redelijk eenvoudig: je verzamelt alle bloemen en gaat naar het einde. Voor de eerste paar levels was dit voor mij ook wel het geval. Toch moest ik vanaf puzzel 8 mijn brein al een beetje aan het werk zetten. Zoals je verwacht, worden de puzzels vanaf dat moment alleen nog complexer. Het is goed om te weten dat het leveldesign echt heel goed in elkaar zit. Tevens werd ik elke keer erg blij als ik een puzzel had opgelost.

Toch zijn de mechanieken in dit spel nog wat beter. In de eerste levels begin je de Tempopo’s van richting te laten veranderen. Niet veel later wordt dit uitgebreid en krijg je de mogelijkheid om ze in een blok, propeller, sloper of duwer te laten transformeren. Per level mag je bepaalde acties maar een bepaald aantal keer gebruiken. Daarom moet je dus goed kijken waar in het veld je een actie neerzet. Soms lijkt de propeller bijvoorbeeld de perfecte optie, maar dan moet je eigenlijk de Tempopo in een blok laten veranderen. Op die manier zorgt de game ervoor dat je echt meerdere keren na moet denken om de oplossing te vinden.

Zal het de Tempopo lukken om de roos naar het einde te brengen? Dit level ziet er niet alleen anders uit, hij was ook een stuk moeilijker!

Bij levels die langer zijn merkte ik dat het fijn was geweest als je tijdens een poging van het oplossen van een puzzel even kon pauzeren of terug kon spoelen. Dit is alleen niet het geval. Daardoor moet je soms onnodig vaak een level afspelen omdat je bijvoorbeeld niet goed kon zien waar het fout ging. Verder heb ik nog een tip voor jou als je aan de slag gaat met deze titel. Vergeet niet dat je acties kunt combineren! Zo is het mogelijk om een Tempopo-blok weg te duwen met een Tempopo-duwer. Dit legt het spel niet uit, maar deze informatie heb je wel nodig om bepaalde puzzels op te lossen.

Hints voor als het even moeilijk wordt

Of je nou wel of niet goed bent in puzzelspelletjes, ik raad je hoe dan ook aan om in de puzzle mode te spelen. Aan het begin van de game krijg je namelijk ook de mogelijkheid om te kiezen voor de adventure mode. Echter krijg je in deze modus direct te zien op welke vakjes in het veld je een actie moet neerzetten. Dit maakt het naar mijn mening echt te makkelijk. Gelukkig betekent dat niet dat je in de puzzle mode per se alles zelf moet uitvogelen. Als je echt niet meer verder komt, dan kun je via het menu een hint aanvragen, wat trouwens oneindig kan. Deze hints leiden je stapje voor stapje door het level heen door te vertellen waar je op dat moment iets moet plaatsen.

Bedankt voor je hulp Hana, ik dacht echt dat ik het goed deed!

Evenals laat het systeem je weten als je een verkeerde actie op een correct veldje hebt geplaatst. In eerste instantie wilde ik de hints vermijden, maar toch had ik ze op een gegeven moment bij bijna ieder level wel één of twee keer nodig. Mocht de puzzle mode op één of andere manier toch te eenvoudig zijn, dan heb ik goed nieuws voor je. Als je het 45ste level hebt uitgespeeld, dan ontgrendel je namelijk de creative mode. In deze modus krijg je alle mechanieken zonder limieten in je handen gedrukt. Dat is dan ook de reden dat je zelf maar moet uitzoeken hoe je de puzzel oplost.

Zelf noem ik dit de onmogelijke modus, maar er zijn vast mensen die het lukt om puzzels op deze manier op te lossen. Ik val dus alleen niet onder die groep mensen. Als laatste wil ik nog laten weten dat de roze wezentjes van het eiland af mogen vallen en ze dus niet per se allemaal naar het einde hoeven te lopen. Er zit alleen wel één voorwaarde aan: ze mogen geen bloemen vast hebben aangezien die allemaal in de tuin geplant moeten worden.

Maak muziek in jouw eigen tuin

Als je even een stapje terug wilt doen van alle puzzels, dan kun je na het voltooien van level 30 aan de slag met de melody garden. Deze plek heeft wat weg van Hana’s tuin, waar je tussen de puzzels door jouw bloemen moet planten, maar geeft je een veel meer opties als het gaat om het maken van muziek. Er is niet alleen meer ruimte, want je hebt ook toegang tot oneindig veel bloemen. Het leuke is dat ze allemaal anders klinken. Zo kun je kiezen tussen bloemen die zingen en bloemen die een drumstel, trompet, fluit en harp nadoen.

Als je de bloemen hoog plaatst, krijg je een hoge toon te horen. Het zal je dan ook niks verbazen dat als je de bloemen beneden neerzet je dan een lage toon te horen krijgt. Mocht je jouw muziek anders willen laten klinken, dan kan dat door een ander seizoen te kiezen. Dan klinkt het bijvoorbeeld voller, zwaarder of helderder doordat de bloemen dan als een ander instrument klinken. Verder is er nog een knop die het geluid in het algemeen anders laat klinken. Misschien klinkt het bij mij vals als deze knop aanstaat omdat mijn liedje erg slecht was, maar wellicht hoort dit altijd zo te klinken. Als laatste is er nog de mogelijkheid om het tempo aan te passen. Deze optie is erg handig omdat je daarmee letterlijk de beats per minute kan aanpassen.

Hier was Hana’s tuin nog leeg… …maar hier al mooi gevuld! Mijn creatie in de melody garden die nergens naar klonk!

Op het YouTube-kanaal van de ontwikkelaar van deze game, Witch Beam, heb ik goed kunnen zien dat je in de melody garden écht muziek kunt maken. Zo hebben ze onder andere Pink Pony Club van Chappell Roan en Never Gonna Give You Up van Rick Astley nagemaakt. Toch luister ik tegenwoordig liever naar muziek dan dat ik het zelf maak. Daarom zal ik deze modus helaas niet meer aanraken. Echter is dit puur een persoonlijke kwestie en kan ik inzien dat deze extra modus voor sommige mensen is weggelegd.

Leuke opbouwende muziek

Wat mij betreft is de muziek in dit spel echt op een juiste manier geïmplementeerd. Als je bezig bent met alle acties op het veld plaatsen, dan krijg je namelijk een kalme versie van het volledige nummer van dat level te horen. Zodra je een puzzel probeert te voltooien wordt het nummer meteen een stuk energieker. Als je dacht dat het daar bij blijft, dan heb je het mis. Wanneer je namelijk een puzzel hebt opgelost, dan krijg je alle instrumenten van die bepaalde track te horen, waardoor het nummer compleet wordt.

Omdat de muziek naar mijn mening altijd echt heel goed klinkt, heb ik me er regelmatig op betrapt dat ik bleef luisteren in plaats van dat ik naar het volgende level ging. Om het gevoel van de muziek te versterken, krijg je bij elke stap die de Tempopo’s zetten een lichte trilling in de Joy-Con-controllers te voelen. Wat mij verder nog opviel is dat de geluidseffecten in het menu extreem helder klinken, dus daar ben ik ook wel over te spreken.

Goede prestaties op de Switch

Ik weet niet waarom, maar ondanks dat elk level een zwevend eiland is, had ik eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat Tempopo zó goed zou draaien op de Nintendo Switch. Gelukkig kan ik met een gerust hart zeggen dat jij je absoluut geen zorgen hoeft te maken om de performance, zowel in handheld als in de dock. Het gekozen level wordt binnen een seconde geopend en de game ziet er scherp uit. Belangrijk om te weten is dat de screenshots uit deze review gemaakt zijn met de Switch zelf en dat deze titel op jouw eigen console dus nog een klein beetje scherper is.

Dit soort prachtige artwork kun je ontgrendelen door te spelen!

Hoewel de blokkige eilandjes naar mijn mening niet heel bijzonder zijn, vind ik de achtergronden wel heel mooi om naar te kijken. Ja, ze bestaan grotendeels uit wolken, maar op de achtergrond is altijd een prachtige lucht te vinden. Daarbij is er soms in de verte een regenboog of ander eilandje te vinden. Het mooiste van allemaal zijn wel de zeeschildpadden, kwallen, vogelbekdieren en pinguïns (met mutsjes tegen de kou) die voorbij vliegen in de vier gethematiseerde werelden.