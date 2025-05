Systeemupdate 20.0.1 uit voor de Nintendo Switch

Twee dagen geleden kwam systeemupdate 20.0.0 uit voor de Nintendo Switch. Deze update introduceerde onder andere de virtuelegamecardsfunctie. Helaas bracht de nieuwe firmware voor een aantal gebruikers ook problemen met zich mee. Zij werden geconfronteerd met foutcode 2206-1015 en konden hun Switch niet meer opstarten. Op diverse forums zijn posts te lezen waar gebruikers zich afvroegen of de update hun console had gebrickt. Gelukkig heeft Nintendo snel gehandeld en is zojuist systeemupdate 20.0.1 uitgebracht. Deze patch is dus vooral voor de getroffen groep gebruikers. Hopelijk kunnen zij na deze update weer aan de slag met hun Switch.

Mocht jij een van de getroffen gebruikers zijn dan raad Nintendo je aan de update te draaien vanuit de zogenaamde ‘maintenance modus’. Dit doe je door de volumeknoppen omhoog (+) en omlaag (-) ingedrukt te houden en vervolgens op de aan/uit-knop te drukken om de Switch in te schakelen. Houd de volumeknoppen net zolang vast totdat het ‘maintenance modus’ scherm getoond wordt. Selecteer daar ‘Systeemupdate’ en volg de verdere aanwijzingen. Als het goed is kun je na het voltooien van de update weer gamen.

Via deze link vind je de volledige patch notes van de systeemupdate. Ben jij problemen tegengekomen na het draaien van update 20.0.0? Laat het ons weten in de reacties!