[Preview] Kirby Air Riders – Chaotisch, maar wel leuk

Tijdens gamescom 2025 werd Kirby Air Riders voor het eerst speelbaar getoond nadat Masahiro Sakurai uitgebreid heeft verteld over de game de dag ervoor. Mocht je na 45 minuten informatie nog niet helemaal overtuigd zijn, misschien helpt deze preview wel na onze hands-on met de game op de beurs. Zeker met maar liefst vier racing games voor Switch 2 is het een lastige keuze.

Een korte demo is niet genoeg

Mijn eerste ervaring met de game was op de beursvloer en daar kreeg iedereen een flink korte ervaring voorgeschoteld. Je kreeg was basis tutorials en werd daarna in City Trials gegooid. Heel eerlijk was dat geen goede ervaring voor het spel. Vooral City Trials was een flinke chaos om te spelen. Niet alleen door de Smash Run opzet, maar ook doordat je waarschijnlijk niet gewend bent aan het automatisch rijden en de vele aanvallen die elk weer net wat anders werken. Gelukkig kreeg ik meer de tijd tijdens een meeting met Nintendo. Mocht je dus de game hebben kunnen proberen als consument, lees dan zeker alsnog verder.

Tutorials laten goed de diversiteit aan gameplay zien

Doordat ik al wat tutorials had gedaan ging ik tijdens mijn meeting meteen naar wat geavanceerdere tutorials en pas toen kreeg ik echt een goed idee van de game. Hoewel de game maar twee knoppen en de joystick voor sturen gebruikt is de gameplay flink diepgaand. Het is verbazingwekkend wat Sakurai voor gameplay onder twee knoppen weet te stoppen.

Sommige tutorials waren heel beperkt in een specifieke move die je moest doen, anderen waren wat uitgebreider en lieten je wat meer vrij rondbewegen. Helaas kon ik geen volledige race ervaren, maar nu al kun je zien dat de game net als Smash easy to start, hard to master zal zijn. De perfecte moves in de perfecte timing zijn nodig om de hoogste snelheid te behalen. Er is dus meer skill nodig dan voor een gemiddelde Mario Kart.

Hoewel Sakurai in het begin van de Direct al een grap maakt over dat het eigenlijk een beetje als Mario Kart is, voelt de game vanaf de eerste tutorial al fundamenteel anders aan. Doordat personages eigen specials hebben en de wagens ook diepgaander zijn qua specificaties is het een spel die mogelijk zowel fans van Mario Kart als anderen kan overtuigen het te spelen.

City Trials: chaos, maar uiteindelijk te overzien

Tijdens de City Trials merk je pas echt wat voor een chaos de game kan worden. De eerste ronde wist ik totaal niet wat er gebeurde, maar de tweede en derde rondes in deze modus kreeg ik het onder de knie. In vijf minuten moet je zoals in Smash Run verschillende power-ups verzamelen. Deze liggen voor het oprapen, maar soms ook in breekbare dozen of door het aanvallen van vijanden. Ik had voor mijn speelsessie niet de tijd gehad om de direct te bekijken, dus alles was voor mij een complete verrassing. Zeker dat er verschillende gebeurtenissen zijn die het spel wat omgooien. Zoals een soort boss fight of andere effecten die je personage beïnvloeden.

De grootste gewenning zit in het leren van de vele verschillende wagens en aanleren dat je automatisch vooruit gaat. Zeker door de combinatie met boost charge en de specials die per personage verschillen. In mijn drie rondes speelde ik met Gooey, Chef Kawasaki en Meta Knight, ieder personage had een flink andere werking en zeker de specials konden de game goed op stelten zetten.

Eenmaal na vijf minuten in de stad doorbrengen ging je naar het Stadium waar je één van vier uitdagingen kon uitkiezen. Afhankelijk van de power-ups die je hebt gepakt zullen één of meerdere uitdagingen aangeraden worden. Het leuke hieraan is dat ze wel echt divers lijken te zijn. Zo had ik uitdagingen waar je punten moet scoren, vijanden moet verslaan of zo ver mogelijk moet vliegen. Iedere uitdaging was kort en uniek. Hoewel ik al veel verschillende heb gezien, vraag ik me af hoeveel er daadwerkelijk zijn en of het lang leuk blijft.

Voorlopige conclusie

Ik heb natuurlijk niet genoeg gespeeld voor een absoluut oordeel, maar ik was eerlijk gezegd positief verrast. De leercurve is er, maar is tot nu toe niet te zwaar. Daarnaast voelt de game genoeg verschillend aan van games als Mario Kart World, Fast Fusion en Sonic Racing: Crossworlds om zijn eigen plek te krijgen. Mocht je het origineel ooit hebben gespeeld moet je niet denken dat dit hetzelfde wordt, er is veel meer variatie en diepgang in de game. Nu hopen dat Sakurai de kwaliteit hoog weet te houden.