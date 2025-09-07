SEGA toont beelden van Steampunk City uit Sonic Racing CrossWorlds

Hoewel we allemaal nog lang niet klaar zijn met Mario Kart World komt er deze maand alweer een andere kart-game uit, namelijk Sonic Racing CrossWorlds. Afgelopen maand konden we al genieten van een open beta van de game. En om ons nog meer lekker te maken heeft SEGA nu een clipje gedeeld met beelden van een nieuwe map. Het gaat om Steampunk City en zoals je al kunt raden is het thema van deze map Steampunk. In het onderstaande clipje zien we hoe Metal Sonic zich een weg baant door deze steampunk wereld met allemaal grote stoomlocomotieven waar die langs scheurt. Sonic Racing CrossWorlds verschijnt op 25 september voor Switch 1 en 2. Ga jij hem halen? Laat het weten in de reacties!

✨ Stage Spotlight: Steampunk City ✨



Welcome to the CrossWorld where massive steam locomotives line the streets!



Watch out for the smoke rising from the engines!



Pre-order today: https://t.co/KIH4bEhMCc pic.twitter.com/qlNzdPh8K9 — Sonic Racing: CrossWorlds (@RaceCrossWorlds) September 6, 2025