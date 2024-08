[Preview] ModRetro’s Chromatic – een ultieme Game Boy vervanger

Palmer Luckey, vooral bekend als oprichter van Oculus, heeft jaren voor Oculus een forum gestart genaamd ModRetro. Dit forum is nu echt een bedrijf geworden. Dit bedrijf moet voor Kerst dit jaar een gloednieuw product op de markt brengen. De Chromatic is een retro console die de gloriedagen van de Game Boy terug moet brengen. Niet alleen speelt die alle originele Game Boy en Game Boy Color spellen, maar ook nieuwe games worden ontwikkeld. Zoals een nieuwe versie van Tetris en een ritmische Metal Pirate game Chantey. Van deze laatstgenoemde hebben wij binnenkort ook een preview en een interview met de ontwikkelaar. Het gave hiervan? De games die nu in ontwikkeling zijn moeten ook werkend zijn op de originele Game Boy en Game Boy Color.

Het lijkt bijna een officieel product

De Chromatic doet enorm zijn best om de gevoelens van nostalgie op te roepen voor de generatie van Gameboy. Dat is erg goed te merken aan de zorg die in het product gestoken is. Hoewel de prijs van € 180,95 (hier krijg je ook de nieuwe Tetris bij) wat hoog lijkt te liggen, verwacht ik dat dit het meer dan waard gaat worden. Zo zijn er zes verschillende kleuren die erg retro en nostalgisch aanvoelen, en voelt het apparaat aan alsof ik een echte Game Boy in m’n handen heb. De casing voelt stevig aan en hij ligt lekker in de hand. De versie die ik had, had de oplaadbare battery pack waardoor die wat zwaar in de hand lag, maar niet op een oncomfortabele manier.

De aandacht voor details van het apparaat zijn ook uitstekend. Omdat de makers alles op alles hebben gezet om iedere game compatibel te maken met de Chromatic op de manier zoals ze bedoeld zijn om te spelen heeft de Chromatic alles wat er voor nodig is. Zo is er een mogelijkheid om de linkkabel aan te sluiten en zit er een IR-sensor aan de bovenkant voor de games die een IR-functie hebben. Waar het apparaat in verschilt, is dat er onderaan de Chromatic een USB-C aansluiting zit. Hiermee kun je gamebeelden streamen naar een scherm. Hierin zit wel een erg korte vertraging, dus voor een ritmespel als Chantey nog niet echt heel perfect om in de gaten te houden. De website noemt echter een lagless video-output, dus mogelijk dat dit verder wordt geoptimaliseerd.

Daarnaast heeft dit moderne apparaat een prachtig IPS scherm waardoor Game Boy games er beter uit zien dan ooit. Zelfs met veel licht is het scherm nog goed te zien en mocht je langer met je batterij willen doen. Dan kun je de helderheid van het scherm aanpassen. Ook zijn er in het menu verdere opties om onder andere het kleurenspectrum iets aan te passen.

Qua audio zijn er ook significante verbeteringen. De ingebouwde speaker van de console is luid genoeg om zelfs in een luidruchtige congreshal nog hoorbaar te zijn. Het helpt hiervoor dat de speaker in een 45 graden hoek geplaatst is (hieronder te zien). Hierdoor richt het geluid omhoog, ook al zit de speaker aan de onderkant van de console. De kwaliteit van de audio is al erg goed, maar mocht je meer willen dan kun je met een jackplug een headset of oortjes aansluiten. Helaas heeft de Chromatic geen bluetooth ondersteuning.

Games werken perfect

Tijdens gamescom heb ik verschillende momenten met de Chromatic gehad. De eerste aanraking was met het nieuwe spel Chantey, waar we later meer over delen. De tweede keer heb ik verschillende spellen kunnen proberen. De demo van de nieuwe Tetris, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins en Pokémon Red.

Om te beginnen wil ik kijken naar de spellen van de originele Nintendo-console. Zowel Pokémon Red als Super Mario Land 2 werkten uitstekend op de console. Wat wel eens gebeurd met nieuwere producten voor retro games, is dat de resolutie niet helemaal goed werkt of dat de framerate niet goed is afgesteld. Hier merkte ik daar niets van. Beide games liepen erg soepel en zagen er scherp uit op het nieuwe scherm. De muziek van de games was ook zeker verrassend helder en goed qua klanken.

Als we kijken naar de nieuwe games die speciaal gemaakt zijn voor de Chromatic is het opvallend hoe goed die games passen bij het tijdperk van de originele console alleen dan net wat verfijnder. Zo heeft Tetris en fijnere besturing die erg strak aanvoelt. Chantey was een grote verrassing, aangezien het ritme mechanics heeft die heel precies reageren. Dit werkte echt perfect en ik ben daarom zeker benieuwd om deze te proberen op originele Nintendo hardware.