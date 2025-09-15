Bioscoop in El Salvador onthult mogelijk iets meer over The Super Mario Galaxy Movie

Afgelopen vrijdag onthulde Nintendo de eerste teaser van de tweede Super Mario-film. Deze film is zoals geruchten deden vermoeden getiteld naar de populaire Galaxy-games. De trailer onthulde eigenlijk vrij weinig afgezien van een paar “nieuwe” personages en de titel: The Super Mario Galaxy Movie. Het Instagram-account van Cinepolis El Salvador noemt echter iets opvallends.

Vertaald zegt het account dat Mario, Luigi, Peach en Yoshi het samen moeten gaan opnemen tegen Wario en Bowser Jr. Deze twee laatstgenoemde personages zijn nog niet officieel onthuld, maar gezien het einde van de originele film is het logisch als er nieuwe vijanden de hoofdrol op zich nemen.

The Super Mario Galaxy Movie is gepland om 2 april in de Nederlandse bioscopen te verschijnen. Voor die tijd zullen we zeker nog wel meer informatie van Universal Studios en Nintendo kunnen verwachten.