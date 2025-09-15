[Preview] Godbreakers – Goddelijk goed!

Tijdens gamescom 2025 werd een nieuwe titel uit de doeken gedaan: Godbreakers. Een game ontwikkeld door To The Sky. Een relatief onbekende studio, maar met een team vol ervaren ontwikkelaars achter zich. En dat is te merken. Godbreakers is een coöperatieve actiongame met hack-and-slash-elementen, waarbij samenwerking met je online teamgenoten centraal staat. En eerlijk is eerlijk: het is verrassend goed.

Wat is Godbreakers?

Godbreakers speelt zich af op een reeks kleurrijke, buitenaardse planeten waar de actie direct losbarst. In teams van maximaal vier spelers doorkruis je uiteenlopende werelden, op weg naar intense eindbaasgevechten. Onderweg word je overladen met vijanden, chaos en niet onbelangrijk: loot. Veel loot. En dit is meer dan alleen cosmetisch. Het versterkt je personage of geeft toegang tot unieke vaardigheden, waarmee je speelstijl echt vorm krijgt. Het hack-and-slash-gevechtssysteem voelt snel en vloeiend aan, en is ontworpen met samenwerking in het achterhoofd. Alleen door goed samen te werken, behaal je de overwinning. Hoewel spelers bepaalde rollen op zich kunnen nemen binnen het team, is dit niet strikt noodzakelijk; flexibiliteit blijft behouden, wat de coöperatieve ervaring des te toegankelijker maakt.

De demo die ik speelde was verrassend uitgebreid. Naast de actievolle gameplay kreeg ik ook inzicht in de structuur van de game. De lobby fungeert als centraal knooppunt waar je missies kiest, je uitrusting aanpast en je personage personaliseert. Tijdens een gesprek met de ontwikkelaar werd duidelijk dat Godbreakers uitgebreide customization aanbiedt, waarmee je jouw avatar zowel qua uiterlijk als qua vaardigheden kunt afstemmen op jouw voorkeur. Hoewel dit tijdens mijn demo minder mijn aandacht trok, lijkt het binnen de online georiënteerde wereld van de game een waardevolle toevoeging, vooral voor spelers die zich willen onderscheiden van de rest.

Overname!

Maar wat maakt Godbreakers nu écht bijzonder? Het antwoord ligt in één van de meest opvallende gameplay-elementen: de mogelijkheid tot overname. Tijdens je run, waarin je zonder laadschermen van kamer naar kamer beweegt, kom je steeds nieuwe vijanden tegen. Net voordat je een vijand de genadeklap toebrengt, krijg je de kans om tijdelijk diens krachten over te nemen. Je kopieert als het ware hun vaardigheden en zet die vervolgens in tijdens de rest van je gevecht.

Deze mechanic zorgt voor verrassend veel variatie. Geen enkele run voelt hetzelfde, omdat je voortdurend wisselt tussen speelstijlen en aanvalsmogelijkheden. Het maakt de gameplay dynamisch, strategisch en vooral enorm afwisselend, een belangrijk element dat Godbreakers onderscheidt van andere co-op actiongames. En bovendien werkt het verslavend!

Voorlopige conclusie

Godbreakers is een game om in de gaten te houden. De flinke dosis actie, strategische co-op gameplay en verrassend veel variatie zorgen voor een adrenalinestoot die je niet snel vergeet. Toch zullen we nog even geduld moeten hebben. Hoewel de game qua stijl en functionaliteit — denk aan co-op en Game Chat, uitstekend zou passen op een Nintendo Switch-console, is Godbreakers voorlopig enkel aangekondigd voor Steam en PlayStation 5. Hopelijk volgt er binnenkort een aankondiging die ook Nintendo-fans laat juichen, de developers gaven in elk geval wel aan interesse te hebben.