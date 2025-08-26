[Preview] Hollow Knight: Silksong – maakt de hype waar!

Na jarenlange radiostilte kwam er eerder dit jaar plotseling nieuws uit het niets: de sequel op Hollow Knight, getiteld Silksong, zou speelbaar zijn op gamescom 2025 in Keulen. Hoewel aanvankelijk een speelbare demo van de metroidvania-game werd aangekondigd voor de booth van Xbox, werd dit later dunnetjes overgedaan voor het speelterrein van Nintendo. Wij waren erbij en delen onze eerste indrukken van deze langverwachte game.

Grote verwachtingen moeten waargemaakt worden

Dat de verwachtingen rond Hollow Knight: Silksong hooggespannen zijn, werd al snel duidelijk op de beursvloer. Elke dag stonden er lange wachtrijen van minimaal twee tot drie uur, zelfs op de persdag. Zonder te overdrijven was dit een van de langste rijen bij Nintendo, maar de ervaring maakte het wachten meer dan de moeite waard. Voorafgaand aan het spelen kreeg je de keuze: de game testen in docked-modus of in handheld. Zelf koos ik voor de handheld-versie, juist omdat de docked-modus er al indrukwekkend vloeiend en prachtig uitzag, en ik nieuwsgierig was of datzelfde niveau ook haalbaar zou zijn op de handheld.

Tutorial vs. uitdaging

De demo van Hollow Knight: Silksong bestond uit twee varianten, die automatisch eindigden na vijftien minuten spelen of tien keer sterven. De eerste demo fungeerde als een soort tutorial in een met mos begroeide omgeving die fans van het origineel ongetwijfeld zullen herkennen. Dit gaf voldoende ruimte om rustig de omgeving te verkennen, zonder de constante vrees om levens te verspillen. Hier maakte ik bovendien kennis met de eerste vijanden, gevolgd door een baasgevecht, die qua moeilijkheidsgraad goed aansloot bij het tutorial gedeelte. Wat meteen opviel, was hoe soepel de game speelt en hoe strak de handgemaakte animaties ogen op het scherm van de Switch 2.

De tweede demo daarentegen bood aanzienlijk meer uitdaging en speelde zich af in een gebied vol verborgen gangen en lava. Hier werd duidelijk dat elke beweging secuur moest worden uitgevoerd. Fouten werden genadeloos afgestraft. Dit werd opgevolgd door een intense boss battle, waarin snelheid en behendigheid echt op de proef werden gesteld. Helaas voor mij kon ik het baasgevecht niet afmaken, want na vijftien minuten spelen was het speelplezier gedaan.

Vertrouwd

Hollow Knight: Silksong voelt voor spelers van het eerste deel direct vertrouwd aan. De omgevingen, de artstijl en de muziek sluiten naadloos aan bij de voorganger, maar brengen tegelijkertijd genoeg nieuwe elementen met zich mee om zich te onderscheiden. Een belangrijk verschil is dat Hornet duidelijk meer luchtgeoriënteerd en behendiger is, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor zowel snelle aanvallen als bewegingen. Hoe dit zich in de volledige game verder ontvouwt, blijft nog even afwachten, maar de speelsessie smaakte in ieder geval naar meer.

Gelukkig hoeven we niet lang te wachten. Ontwikkelaar Team Cherry brengt Hollow Knight: Silksong op 4 september 2025 uit voor de Nintendo Switch 2. Een review van de game zal echter niet voor de release verschijnen, want het bedrijf kondigde onlangs aan dat de game voor iedereen tegelijkertijd speelbaar zal zijn op de releasedatum. Kijk jij net zo uit naar deze game als ik?