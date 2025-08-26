[Preview] Sonic Racing: CrossWorlds – Snelheid kent geen grenzen

Voor fans van racegames met iconische personages komt kerstmis dit jaar vroeg. Eerder verscheen Mario Kart World, en eind dit jaar is het de beurt aan Kirby Air Riders, die ieder hun eigen draai aan het genre geven. Sonic the Hedgehog blijft niet achter en richt zich op een release voor eind september. Maar waar de loodgieter inzet op een openwereld-ervaring, blijft de razendsnelle egel trouw aan zijn klassieke formule. Dit roept de vraag op: is er wel plaats voor Sonic Racing: CrossWorlds? Het antwoord is een volmondige ja!

Een portaal naar een andere wereld

Dat Sonic Racing: CrossWorlds een game is om te onthouden, heb ik zelf mogen ervaren tijdens gamescom 2025. Dit bestond uit een half uur spelen op de PlayStation 5 en smaakte absoluut naar meer. Mijn avontuur begon meteen in de Grand Prix-modus. Dit bestond uit klassieke races met drie rondes, power-ups en kleurrijke circuits zorgen die voor een nostalgisch gevoel zorgen voor wie bekend is met de Sonic-games. Zelfs de meest recente games zijn vertegenwoordigd! Maar CrossWorlds voegt een frisse twist aan de klassieke formule toe die zijn subtitel eer aandoet.

Die twist draait om de nieuwe ‘Travel Rings’. Tijdens een race kun je hiermee van het ene circuit naar het andere worden geteleporteerd. Dit vindt plaats tijdens de tweede ronde, waarin de eerste speler de keuze krijgt uit twee circuits. Hierdoor kan de eerste speler een circuit kiezen die voor hem beter ligt. Dit maakt de Grand Prix niet alleen dynamischer, maar ook minder voorspelbaar: één moment scheur je over een tropisch eiland en het volgende moment beland je in een Minecraft-wereld.

Spanning tot de finish!

Naast de Travel Rings introduceert Sonic Racing: CrossWorlds ook een nieuw rivaalsysteem. Voor de duur van een Grand Prix wordt één tegenstander aangewezen die jou het vuur aan de schenen legt. Als speler kies je uit twee mogelijke rivalen, elk met een eigen moeilijkheidsgraad. Tijdens de races is hun aanwezigheid duidelijk voelbaar: ze dagen je uit met dialogen, dringen zich op tijdens inhaalacties en zorgen ervoor dat een overwinning nooit vanzelfsprekend is. Hoe goed dit systeem uiteindelijk in balans is, zal de tijd moeten uitwijzen, maar het belooft extra spanning aan de Grand Prix toe te voegen.

Voor wie na de Grand Prix nog niet genoeg heeft, biedt de game een rijk aanbod aan modi. Denk aan Time Trial, diverse multiplayeropties, zowel offline als online en natuurlijk een uitgebreide selectie aan speelbare personages, waarover zo meer. Hoewel ik niet alle modi heb uitgeprobeerd, lijkt Sonic Racing: CrossWorlds uit te groeien tot de grootste en meest complete Sonic Racing-game tot nu toe, verpakt met prachtige graphics en een soundtrack die opzwepend aanvoelt en nostalgisch zijn werkt doet.



Nog heel even wachten

Sonic Racing: CrossWorlds verschijnt op 25 september voor de Nintendo Switch 2 én zijn voorganger. Wie niet kan wachten, krijgt al komend weekend een eerste voorproefje: SEGA organiseert van 29 augustus tot en met 1 september een Open Netwerk Test, waarin spelers op verschillende platformen het tegen elkaar opnemen. Let wel: de Open Netwerk Test betreft de Switch 1-versie, die ook speelbaar is op de Switch 2. Wie uitsluitend de Switch 2-versie wil uitproberen, zal dus nog even geduld moeten hebben.

Daarnaast werd tijdens gamescom 2025 aangekondigd dat SEGA van plan is om de game voor de duur van een jaar te ondersteunen met frequente updates en uitbreidingspakketten. Dit omvat nieuwe personages en circuits, zoals onlangs werd getoond met de toevoeging van Pac-Man. Dit heeft als doel om de game levend te houden, wat de online-modi ten goede zal komen.

De vragen die de speelsessie mij achterliet had betrekking op hoe de game straks precies op Nintendo’s nieuwste console draait. Dit blijft nog afwachten, maar één ding is zeker: als de prestaties in de buurt komen van de PS5-versie, dan mogen we ons opmaken voor een spectaculaire racegame die trouw blijft aan de klassieke Sonic Racing-formule, maar tegelijkertijd frisse vernieuwingen brengt!