Maak kennis met C4SH, de nieuwe Vault-Hunter in Borderlands 4

Borderlands 4 is wegens vertragingen nog niet eens uit op Nintendo Switch 2, maar er wordt al gepraat over DLC-uitbreidingen. Tijdens het Borderlands 4-panel op Tokyo Game Show 2025 kwam de eerste DLC al voorbij: een story pack genaamd Mad Ellie and the Vault of the Damned. Hierin worden twee nieuwe Vault-Hunters geïntroduceerd. Eén daarvan is C4SH. En C4SH? C4SH is cool. Kijk zelf maar:

Deze nieuwe Vault-Hunter is een bot die voorheen bij een casino werkte als croupier, maar die de gokwereld heeft geruild voor een zoektocht naar vervloekte artefacten. En die zijn in deze story pack genoeg te vinden, dus is C4SH van de partij. We weten nog niet precies wat hij kan, maar anders dan bij andere Vault-Hunters zijn de Action Skills van C4SH onvoorspelbaar, omdat het bij ze allemaal om geluk draait. Spelers zullen met hem dus een gokje moeten wagen.

Wil je straks ook als C4SH kunnen spelen? Dat kan op verschillende manieren. Als je de Super Deluxe Edition van Borderlands 4 aanschaft, krijg je ‘m erbij zodra de DLC uitkomt. Je kunt ook de Vault Hunter Pack los aanschaffen, of zelfs alleen deze eerste story pack. De keuze is aan jou. Story pack Mad Ellie and the Vault of the Damned komt ergens in het eerste kwartaal van 2026 uit. Laten we hopen dat Borderlands 4 tegen die tijd speelbaar is op de Switch 2.