[Preview] Kitsune: The Journey of Adashino – Een mysterieuze game!

Gamescom biedt jaarlijks een unieke blik in onze geliefde gamewereld. De meeste ruimte wordt ingenomen door ontwikkelaars met grote financiële middelen, maar het zijn vaak juist de indiegames die de show stelen. Of Kitsune: The Journey of Adashino daar ook bij hoort, lees je in deze preview!

Een mysterieuze game

Kitsune: The Journey of Adashino wordt ontwikkeld door room6, een Japanse indie-ontwikkelaar. Deze is bekend van titels als Undergrounded en Piggy One Super Spark. Hun nieuwste project is een 3D-actie-avonturenspel dat spelers meeneemt naar een mysterieus eiland, gehuld in duisternis en slechts verlicht door drijvende lichtjes, torii-poorten en felgekleurde neonreclames. De wereld is doordrenkt met Japanse folklore en traditionele architectuur. Dat zorgt voor een sfeer waarin verwondering en dreiging naadloos in elkaar overlopen.

Vanaf het eerste moment dat je de wereld van Kitsune betreedt, word je ondergedompeld in een mystieke omgeving. Enerzijds voelt het vertrouwd aan dankzij de herkenbare Japanse elementen, maar anderzijds straalt het eenzaamheid en melancholie uit. Dat gevoel wordt versterkt door het bijzondere hoofdpersonage: een vossenmeisje, vergezeld door haar trouwe kikker-vriend.

Al snel na aankomst in het dorp volgt een intense ontsnappingsscène, waarin je op de vlucht moet voor angstaanjagende oni-demonen. Met haar magische licht kan Kitsune deze monsters tijdelijk verblinden of verborgen paden onthullen, waardoor ze even op adem kan komen tijdens haar ontsnapping. Waarom ze wordt achtervolgd, blijft vooralsnog onduidelijk. Te midden van de chaos verschijnt een mysterieuze, katachtige vrouw die haar onverwacht hulp biedt. Daarmee werd ook de speelsessie beëindigd.

Grafisch: een kracht én valkuil

Naast de mysterieuze wereld en de onduidelijkheid rondom het verhaal, ligt de grootste kracht van de game in zijn grafische presentatie. De wereld van Kitsune: The Journey of Adashino is prachtig vormgegeven. Er is veel aandacht voor detail in de omgevingen en belichting. De statische wereld voelt levend aan door de zorgvuldige plaatsing van lichtbronnen en het subtiele kleurgebruik, wat de sfeer van mystiek en melancholie versterkt.

Toch blijkt diezelfde kracht ook een valkuil. Waar de omgeving betovert, ogen de animaties van de personages soms wat houterig en minder verfijnd dan de rest van de game. Vooral in de ontsnappingsscènes valt op dat de vloeiende wereld niet altijd even goed aansluit op de bewegingen van Kitsune zelf. Het is duidelijk dat room6 veel liefde in de visuele stijl heeft gestopt, maar hier en daar nog wat afwerking mist om alles echt tot leven te laten komen.

Voorlopige conclusie

Kitsune: The Journey of Adashino staat momenteel gepland voor release op Steam. De ontwikkelaar liet tijdens gamescom al weten dat dit waarschijnlijk pas volgend jaar zal zijn. Dat extra beetje tijd lijkt wat mij betreft geen slecht idee. Het biedt ruimte om de animaties en grafische details verder te verfijnen, zodat de presentatie het hoge niveau van de wereldontwerpen kan evenaren.

De game richt zich op een compacte ervaring van ongeveer vijf uur, waarin verkenning, mysterie en Japanse folklore centraal staan. Een release voor de Nintendo Switch is eveneens in de maak. Al is het nog niet bekend wanneer deze zal verschijnen. Met zijn unieke sfeer, intrigerende stijl en veelbelovende wereld lijkt Kitsune: The Journey of Adashino nu al een indiegame om in de gaten te houden. Zodra er meer bekend is, lees je dat natuurlijk bij Daily Nintendo!