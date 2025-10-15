Update 1.0.1 voor Pokémon Legends: Z-A

Morgen, 16 oktober 2025, staat de release van Pokémon Legends: Z-A gepland. De game komt zowel op de Nintendo Switch als Nintendo Switch 2 uit. Het is daarom goed om te weten dat er al een update beschikbaar is om te downloaden. Deze is ook aan te raden om gedownload te hebben voor je begint met spelen. Met update 1.0.1 wordt namelijk online spelen mogelijk gemaakt in Pokémon Legends: Z-A.

Deze titel zal zich afspelen in Lumiose City, een stad vol avonturen. Overdag en in de avond zijn er verschillende activiteiten om te doen. Overdag kan je naar hartelust Pokémon in het wild zoeken en vangen. Terwijl in de avond de Z-A Royale op de planning staat, waarvoor je door battles je reputatie moet zien op te krikken.

Ga jij dit nieuwste deel kopen? Laat het ons weten in de reacties. Vergeet niet de update van Pokémon Legends: Z-A te downloaden, als je de game koopt! Mocht je nog twijfelen, lees dan onze preview.