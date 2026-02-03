[Preview] Mario Tennis Fever – tekenen van een uitstekende tennis-game

Waar de Mario Tennis-serie erg goed begon qua gameplay zijn de afgelopen games over het algemeen wat minder goed ontvangen. Met Mario Tennis Aces in 2018 was er wel een stap in de goede richting, maar kan Mario Tennis Fever deze stijgende lijn doorzetten? Onze eerste indruk was gelukkig positief.

Voor deze demo sessie konden we aan de slag met een aantal verschillende modussen. Helaas was de verhaalmodus hier geen onderdeel van. Naast een korte basistutorial zijn we aan de slag gegaan met meerdere Tennis Matches (potjes met normale tennisregels) en een paar Special Matches (potjes met bijzondere regels zoals met de Wonder Flower).

Voor de demo hadden we meteen al toegang tot de volledige line-up van personages en Fever Rackets. Natuurlijk heb ik hier verschillende personages geprobeerd, waaronder nieuwelingen als Baby Waluigi. Helaas hadden we met de tutorial alleen echt de basics gekregen dus onze potjes waren redelijk simpel opgezet zonder slimme tactieken zoals een lob bal. Toch merkte je al redelijk wat diepgang, maar dat kwam door de rackets.

Wat ook al goed opviel is dat de animaties en details van de personages er erg goed uitzien. Of het nu is wanneer ze door een effect geraakt worden of juichen voor een punt. Hoe sommige personages zich voortbewegen blijft ook uitstekend gedaan zoals met Blooper die op zijn kleine tentakels rondwaggelt.

Fever Rackets zijn een erg leuke toevoeging

Nieuw in Fever zijn de Fever Rackets. Deze speciale rackets laten jou als speler de wedstrijden goed opschudden. Deze rackets kunnen namelijk als je je Fever Gauge hebt opgeladen namelijk bijzondere slagen activeren. Zo had ik in mijn eerste potje een Lightningg Racket die bij het raken van de grond een blikseminslag veroorzaakte. Mijn tegenstander gebruikte de Mud Racket die juist voor een flinke lading modder zorgde.

Wat opviel bij deze rackets is dat sommigen wel echt een stuk handiger zijn dan anderen. Mijn blikseminslag zorgde ervoor dat een klein stukje van het veld gevaarlijk bleef. De modder had echter een enorm gebied in beslag van mijn veld en helaas verdwijnen de effecten niet nadat er een punt is gescoord.

Terwijl de meeste rackets pas een effect krijgen zodra ze stuiteren, zijn er ook rackets die gevaarlijk zijn voor beide teams. Zo had ik op een gegeven moment de Banana Racket waarbij ik dacht dat die alleen bananen zou spawnen bij een stuiter. Nee, helaas zal de bal bij het terugspelen een heel spoor bananen achter zich laten.

Met 30 rackets en verschillende typen personages met ieder hun eigen krachten zoals of ze vooral defensief goed zijn of juist krachtig maakt dat ik verwacht dat deze game nog wel eens erg veel diepgang gaat krijgen. Hierdoor zou het zomaar eens een gevalletje easy to learn, hard to master kunnen worden.

Wonder-effecten op eerste oog iets te chaotisch

Naast normale potjes met Fever Rackets hebben we ook meerdere special matches gedaan op de Wonder Court. Hierbij heb je niet gewone punten die je verdient, maar iedere punt die je krijgt is een Wonder Seed en wanneer een team er drie heeft dan verschijnt de Wonder Flower op het veld. Deze kun je niet anders dan raken waarna er een Wonder Effect van start gaat.

In onze potjes hebben we twee verschillende gehad. De eerste zorgde ervoor dat er een flinke lading Hoppos (de paarse nijlpaarden uit Wonder) over het veld stuiterden. Eén van de Hoppos gaf licht en door die te raken kreeg je een extra Wonder Seed. Dit gaat vervolgens een tijd door. Waarschijnlijk tot beide teams nog één Wonder Seed nodig hebben of bij een winst bij een groter verschil dan één punt.

Het tweede potje veranderde het net in warp pipes die van lengte wisselden met op sommigen steeds een Wonder Seed. Door een bal van Spike in een Wonder Seed te slaan kreeg je dat punt. Wat hier heel overduidelijk was, is dat de modus een chaos is. Er gebeurt erg veel en het is niet meteen duidelijk hoe je de effecten kunt aanpakken. Zeker aangezien je ook Fever Shots hebt in deze modus (maar geen Fever Rackets). Dus ik hoop eerlijk gezegd dat het met wat meer oefening een betere ervaring wordt dan nu. Anders zie ik mezelf deze optie niet heel veel spelen.

Succes hangt van meer af dan deze content

Hoewel de content die wij hebben gespeeld erg goed in elkaar zit, hangt de game natuurlijk wel van meer af. Hoe bevalt de verhaalmodus, zijn er veel unlockables of is alles direct beschikbaar. Hoewel het zeker lijkt dat de game wat meer diepgang heeft dan Aces en geen dripfeeding van personages vraag ik mij toch af hoe gevuld de game zal zijn en hoe lang die leuk kan blijven voor spelers.