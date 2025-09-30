Stuntel mee op 3 oktober tijdens onze livestream

Omdat de afgelopen maanden de livestream in het teken stond van Mario Kart, is het nu de hoogste tijd voor wat anders. Daarom gaan we vallen en stuntelen in Fall Guys. De livestream valt zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van de maand met als host Glenn. Zin om met ons mee te doen met de free-to-play-game Fall Guys? Lees dan snel verder!

De strijd om wie de grootste stuntelkoning is zal op vrijdag 3 oktober 2025 om 20.00 uur plaatsvinden. Het is te volgen via ons Twitch-kanaal. Als je deelneemt, heb je alleen de game Fall Guys nodig. Een Nintendo Switch Online-abonnement is niet nodig. De game is gratis te downloaden in de Nintendo eShop. Bovendien heeft de game cross-play waardoor je ook vanaf andere platforms mee kan spelen.

In onze Discord-server kan je in het kanaal #event-kalender aangeven dat je meedoet. Eventuele codes of andere zaken die nodig zijn om mee te doen worden op Discord en tijdens de livestream gedeeld. Mocht je nog geen lid zijn van onze server, dan kan je dat worden via deze link.

De strijd draait om de Wisseltrofee in de vorm van een Discord-rol. Degene die aan het eind van de livestream het best heeft gepresteerd, en dus het best de obstakels heeft weten te overkomen, krijgt een goudkleurige Discord-rol. Tevens ontvangen ook de tweede en derde plaats een Discord-rol. Al zal het dan om respectievelijk een zilver- en bronskleurig kleurtje gaan.

Zien wij jou vrijdag tijdens de livestream? Laat het ons weten in de reacties! Mocht je graag een andere game eens willen zien in de livestream, laat het dan ook weten hieronder!