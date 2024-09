[Preview] The Perfect Pencil – Ga de diepte in met deze platformer

Op gamescom zie je van alles langskomen: van AAA-titels tot indiegames. En hoewel AAA-games natuurlijk kunnen profiteren van een royaal budget, hebben indiegames een andere kracht. Vaak zie je in deze spellen namelijk meer van de makers terug. Dat geldt in elk geval sterk in het geval van The Perfect Pencil, dat in 2022 voor de Switch werd aangekondigd. Deze surrealistische platformgame ontleent veel inspiratie aan de persoonlijke belevingswereld van één van de makers, Stefano. Hij worstelde met een paniekstoornis, wat hem perspectieven en ervaringen bracht die in de game zijn verwerkt. Daarnaast zul je in de game ook delen tegenkomen die op kunst van Stefano zijn gebaseerd. Niet alleen kregen we de kans deze persoonlijke game even te spelen, maar we kregen ook toelichting van de makers. Lees wat we ervan vonden in onze The Perfect Pencil-preview!

Een leven als de spotlight

Ik heb tijdens de preview verschillende stukjes mogen spelen: het begin van de game, een stukje platforming dat uitkwam bij een boss fight en een stuk dat vooral uit verhaal bestond. Je speelt als John, die zonder hoofd in een vreemde nieuwe wereld terechtkomt. Gelukkig komt hij al snel een wezen tegen dat medelijden met hem lijkt te hebben en hem voorziet van een nieuw hoofd: een camera welteverstaan. Dit levert John echter een waardevolle nieuwe vaardigheid op. Hij kan nu een lichtstraal schijnen die het verborgene zichtbaar maakt. En hoewel zijn weldoener hem waarschuwt over hoe lastig het kan zijn uit deze wereld te ontsnappen, lukt het hem met zijn nieuwe skills misschien toch.

Niet geheel onbelangrijk gezien de titel, bemachtigt John ook snel een potlood. En de manier waarop dit gebeurde vond ik tekenend (haha) voor de stijl van het spel. Je treft dit potlood namelijk aan in de voet van een man, waardoor deze laatste aan de grond is vastgenageld. Hierdoor kan hij niets meer! Het lijkt dus een fantastische daad om het potlood te verwijderen, maar helaas was dit niet de oplossing waar de beste man naar op zoek was. Door het potlood te verwijderen, heeft de man namelijk geen excuus meer om niets te doen! Dit leidt tot een hele grappige antagonistische relatie tussen John en de man die je op verschillende punten in de game zult zien terugkomen. Want ondanks, of juist vanwege, het zware thema speelt humor een belangrijke rol in dit spel. Soms is het gewoon lekker absurd!

Je angsten overwinnen

De wereld waarin John zich bevindt, is niet zonder gevaar. Gelukkig kan je het potlood gebruiken als zwaard, dus ben je zeker niet hulpeloos. En als je je aanvallen goed timet, kun je ook een skill gebruiken waarmee je een beetje kunt genezen. Daarnaast heeft John ook beschikking over een dash en kun je tijdelijk platformen onder jezelf plaatsen. Deze vaardigheden ga je zeker nodig hebben, want de verschillende vijanden en eindbazen zullen je niet zonder slag of stoot verder laten. Maar naast vechten, kun je ook naar gelieven de wereld verkennen en je een eigen weg banen. Het is zeker niet nodig alle extra draadjes te volgen, maar wie zoekt zult vinden. Van wat ik tot nu toe heb gezien, zul je de game het meeste kunnen waarderen als je ook buiten de gebaande paden op zoek gaat naar het verhaal. De game schuwt duistere thema’s en persoonlijke valkuilen niet, maar lijkt dit wel goed uit te werken.

Bij de The Perfect Pencil preview kreeg ik ook een kijkje in de scène die het meest verhalend was. John moest hier heel bureaucratisch een nummertje trekken en wachten op zijn beurt voor een balie, maar er ging iets mis. Hij kwam namelijk terecht in een rechtszaal waar hij de rol van rechter op zich nam. Je zag verschillende verdachten langskomen, hoorde hun misdaden aan en besliste over hun lot. De laatste verdachte wist bij mij wel echt een gevoelige snaar te raken en zorgde er direct voor dat ik nieuwsgieriger werd naar de rest van het verhaal. Zowel de personages als de omgevingen, en natuurlijk het verhaal, blijven onvoorspelbaar en zorgen ervoor dat je je steeds blijft verbazen.

Eind goed, al goed?

Ik ben erg benieuwd hoe het af zal lopen met John (en met zijn ‘aartsvijand’ ;)). Stefano vertelde dat hij hoopte dat spelers nieuwe inzichten en perspectieven zouden krijgen door de game, maar gaf ook aan dat iedereen voor zichzelf moet bepalen hoe je wilt spelen en wat je meeneemt. Tijdens het spelen werd er ook driftig meegeschreven wanneer het team iets zag dat ze nog wilden verbeteren. Ik vond het echt mooi om te zien dat ze na de ongetwijfeld vele demo’s op gamescom nog steeds kritisch meekeken naar hoe spelers de game ervoeren. Helaas hebben we nog geen releasedatum, momenteel wordt de game begin 2025 verwacht. Wil je je eigen The Perfect Pencil-preview? Steam-gebruikers kunnen alvast een demo downloaden. Mocht je deze ook spelen, laat ons vooral weten wat je ervan vond in de comments!

Wil je zien wat we nog meer op gamescom 2024 hebben gespeeld? Klik dan hier.