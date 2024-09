Interview met Irina over Mika and the Witch’s Mountain

Op 21 augustus verscheen Mika and the Witch’s Mountain voor de Nintendo Switch. Ter gelegenheid daarvan hebben we Irina die werkzaam is voor Chibig kunnen interviewen over de game. Zo vroegen we onder andere over hoe de ontwikkeling verliep en wat spelers allemaal kunnen verwachten van de game. Het vertaalde interview kan je hieronder lezen.

Het interview

DN: Hallo, zou je een korte introductie kunnen geven van jezelf? En daarbij vertellen wat je precies doet voor Chibig?

Irina: Hi, Irina hier, PR & Social Media Manager voor Chibig.

DN: De Kickstarter van Mika and the Witch’s Mountain was een enorm succes. Hoe voelde het om te zien dat de support zo overweldigend was?

Irina: Het was compleet onverwachts, haha. Maar het was geweldig om te zien dat mensen enthousiast waren voor de game en het was ook een goede manier om te bevestigen of het eengoed idee was.

DN: Hoe lang duurde de ontwikkeling? En hoe groot was het team dat eraan werkte?

Irina: Het allereerste idee kwam in 2020, maar het was pas eind 2021 dat we begonnen met de ontwikkeling van een eerste prototype. Het was maart 2022 dat we het onthulde aan het publiek. In het begin waren we met twee teams (Nukefist en Chibig), maar na een aantal maanden was Chibig degene die de leiding had over de ontwikkeling. Niet het gehele team was bezig met Mika and the Witch’s Mountain, omdat we op hetzelfde moment ook andere games aan het ontwikkelen waren. Maar ongeveer 4 à 5 personen waren altijd met Mika and the Witch’s Mountain bezig.

DN: Liepen jullie tegen vele problemen aan tijdens de ontwikkeling? Of hielpen eerdere ervaringen met het ontwikkelen van andere Chibig-games om het allemaal wat soepeler te laten verlopen?

Irina: Onze eerdere verschenen games (Summer in Mara, Ankora, Deiland: Pocket Planet, Kia and the Five Pirates of Mara) hielpen ons enorm. Niet alleen met de ervaring als ontwikkelaars, maar ook als ‘uitgevers’ (tot nu toe hebben we alle releases zelf uitgegeven). Maar zoals elk project zijn eigen karakter, artstijl en verhaal heeft, heeft het ook zo zijn eigen uitdagingen. Waarschijnlijk waren de kleine open wereld en het vliegen zelf de grootste uitdagingen van de game.

DN: Wat was de inspiratie voor Mika and the Witch’s Mountain?

Irina: Onze drie belangrijkste inspiratiebronnen waren: Kiki’s Delivery Service (story), The Legend of Zelda: Wind Waker (art) en A Short Hike (mini open wereld).

DN: Is de game geworden zoals jullie voor ogen hadden of is het iets totaal anders geworden?

Irina: Een van de dingen waar we heel ‘trots’ op zijn is dat we dicht bij het originele ontwikkelingsplan zijn gebleven, zelfs met de grote steun van de Kickstarter-campagne. Zelfs met dat, de enige dingen die we hebben toegevoegd zijn quests om uitvoerig het eiland te onderzoeken en de cosmetische items voor Mika, de jonge heks.

DN: Wat kunnen spelers verwachten van de game? We weten al dat het gaat om een jonge heks die pakjes bezorgd over het hele eiland, maar zou je wat details kunnen delen om naar uit te kijken?

Irina: Veel mensen zullen zich aangetrokken voelen tot de verwijzingen in de game en het idee om rustig wat tijd door te brengen met het bezorgen van pakketjes op een charmant eiland met een grappige heks. Alhoewel, zoals in alle Chibig-games, verbergt het verhaal diepere boodschappen waarin we bepaalde waardes willen overbrengen, onze cultuur en essentie zichtbaar willen maken en, in sommige gevallen, ook wat willen beoordelen.

DN: Is Mika and the Witch’s Mountain in hetzelfde universum als bijvoorbeeld de spellen Summer in Mara en Deiland: Pocket Planet? Zo ja, op welke manier kunnen spelers dat merken in Mika and the Witch’s Mountain?

Irina: Alle Chibig-games delen een universum, maar elk heeft zijn eigen plek en verhaal. Het is niet nodig om de een of de ander te spelen om een overkoepelend verhaal te volgen, maar je kunt verwijzingen vinden (plaatsen, personages) die zich in een of meer games bevinden. Mogelijk is onderstaande afbeelding handig, haha.

DN: Hebben jullie nog meer ideeën voor een nieuw project met Mika?

Irina: Niet voor een videogame, maar misschien in een andere vorm (zoals het al bestaande beeldje, de tarotkaarten…)…we zullen zien!

DN: Is er meer te doen zijn naast het bezorgen van pakjes? Zo ja, wat bijvoorbeeld?

Irina: Ja! Er zullen ook side-quests zijn om je te helpen om meer te leren over de rest van de cast. Daarbij ook dungeons, minigames met vissen/het redden van dingen en nog een hoop dingen die verstopt zitten op de berg waardoor je meer kunt leren over de geschiedenis en magie.

DN: Is er een hoop om te ontdekken op het eiland? Zoals wat geheimen of quests?

Irina: Oeps, ik geloof dat ik dit al heb beantwoord in bovenstaande vragen, sorry haha.

