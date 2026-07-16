[Review] K-pop Idol Stories: Road to Debut – Waar blijft de muziek?

Vandaag, op 16 juli, komt K-pop Idol Stories: Road to Debut uit voor de Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series en pc via Steam. Deze simulatiegame van uitgever PQube werd eind 2024 aangekondigd en een kleine 2 jaar later is het zover. De afgelopen dagen heb ik mij de rol van manager eigen proberen te maken en de meiden van Wannabe klaargestoomd voor een weergaloos debuut. Hoe dat is bevallen lees je in deze review van K-pop Idol Stories: Road to Debut!

Verover de muziekwereld met een nieuwe K-pop-band

In K-pop Idol Stories: Road to Debut speel je de manager van een groep K-pop-talenten. Na het verlies van je baan blijkt jouw sollicitatie naar manager bij WG Entertainment gelukkig succesvol. Je wordt uitgenodigd om de volgende dag op gesprek te komen bij de CEO Mr. Jae. Daar ontvang je alle informatie over je rol als projectmanager én een startkapitaal van €50.000. Maar voordat je je contract tekent, zul je eerst moeten bepalen wat voor type manager je bent. Ook word je gevraagd je band een naam te geven (ik koos voor Wannabe), en aan te geven wat het concept van je groep gaat zijn. Ga je voor de glamour en vocals, of juist voor cute met killer dancemoves? Jij bepaalt. Daarna kun je daadwerkelijk aan de slag. Je hebt drie maanden tot de eerste evaluatie. Lukt het jou om een sterrengroep samen te stellen en hen succesvol te laten debuteren?

Ingewikkelde puzzel

Na het tekenen van je contract is het tijd om talenten te werven. Je kunt kiezen uit drie auditievormen die elk gekoppeld zijn aan een minigame. Win je de bijbehorende game, dan volgt een interview met de betreffende kandidaat. Daarin ontdek je het wekelijkse salaris, de startstatistieken van bijvoorbeeld zang, dans, charme en uithoudingsvermogen, maar ook persoonlijke kenmerken. Vervolgens maak je de keuze om het talent wel of niet aan te nemen als trainee voor je K-pop-groep. Jij bepaalt de grootte en samenstelling van je meidengroep door te kiezen uit acht meiden, ieder met andere persoonlijkheden en kwaliteiten. Ook kun je gedurende de rit weer afscheid nemen als een talent toch niet goed in de groep blijkt te passen.

De kern van de gameplay bestaat uit het vullen van weekschema’s. Daarmee bepaal je hoe de dagen er voor je meiden uitzien. Je kunt daarbij kiezen uit verschillende trainingen, zoals zingen, dansen, acteren, yoga, make-up, of vreemde talen. Maar ook uit klusjes waarmee de meiden geld voor je verdienen, of juist tijd voor ontspanning in de vorm van bijvoorbeeld een dagje shoppen of een avondje uit naar de bar. Al deze activiteiten hebben invloed op de verschillende statistieken van je groep én de meiden individueel. Maar ook – en dat is misschien nog wel belangrijker – op je financiën. Alles kost geld en sommige klusjes leveren juist weer geld op. Hoeveel? Dat bleef voor mij een ingewikkelde puzzel. Uiteindelijk moet je als manager zoveel ballen in de lucht houden dat ik het overzicht verloor.

Minigames

Afhankelijk van welke activiteiten je kiest volgt er soms een minigame. Dat kan een barbecue zijn, het kopen van een drankje uit de automaat, of een muzikale ritmegame. Op zich aardig ter afwisseling, maar ze komen niet uit de verf. Enerzijds omdat de besturing tijdens deze games niet prettig/responsief is. Anderzijds omdat juist bij de ritmegames de muziek ontbreekt. Vooral dat laatste vind ik een gemiste kans bij een game die draait om K-pop-muziek. Naast het weekschema en de minigames heb je ook ‘social points’ te besteden. Elke week ontvang je er twee die je kunt inzetten voor het opbouwen van relaties met zowel je talenten als bijpersonages (NPC’s). Denk bij die laatste aan de zangcoach, danscoach, of Mr. Jae. Tenslotte vinden er ook willekeurige gebeurtenissen plaats die de teamprestatie en je financiën beïnvloeden.

Drie evaluaties voor een eventueel debuut

Ja er zijn dus veel zaken waar jij als manager rekening mee moet houden. En dan volgen ook nog drie evaluatiemomenten. Want om überhaupt te kunnen debuteren zul je drie evaluaties moeten doorstaan. Daarin nemen jouw leerlingen het op tegen rivalen in RPG-achtige duels. Na een korte uitleg was het hier voor mij: op goed geluk. En wonder boven wonder voltooide ik zowaar drie succesvolle evaluaties. Ik dacht me dus op te kunnen gaan maken voor het debuut van Wannabe, maar helaas. Kennelijk had ik toch niet goed op mijn financiën gelet. Want na de winst in de derde evaluatie bleek ik failliet te zijn gegaan. Het resultaat: game over. Na 6 uur spelen betekende dit dat ik weer helemaal opnieuw moest beginnen. Ai, ik heb duidelijk geen talent voor het managen van een muziekgroep.

Waar blijft de muziek?

Als speler moet je op zoveel aspecten letten dat je daardoor geen band opbouwt met de meiden die je begeleidt. Omdat de game ook geen voice-acting heeft komen de talenten weinig tot leven. Maar het grootste gemis tijdens het spelen is toch wel de K-pop-muziek. Die verwachtte ik veelvuldig te gaan horen. Mogelijkheden genoeg zou je denken met alle vocal-training, duels of klusjes als achtergrondzangeres. Helaas lijkt het erop dat de voor de game geproduceerde originele soundtrack pas uit je Switch knalt bij een succesvol debuut van je meidengroep. Daarvoor moet je dus wel eerst flink wat uren spelen én de juiste keuzes maken.

Voor een specifieke doelgroep

Begrijp me niet verkeerd, K-pop Idol Stories is echt geen slechte game. Hij draait verder prima en ziet er heerlijk kleurrijk uit. Precies zoals je bij een titel over K-pop zou verwachten. Maar het is vooral een game voor een heel specifieke doelgroep, namelijk voor spelers die houden van simulatiegames én K-pop. Zij zullen hier ongetwijfeld vele uren plezier aan beleven. Wie weet lukt het hen wel om een succesvol album uit te brengen en de muziekwereld te veroveren. K-pop Idol Stories: Road to Debut is zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar.