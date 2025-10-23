Probeer Kirby Air Riders al voor de release uit

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag welke geheel in het teken stond van Kirby Air Riders, werd niet alleen heel veel gameplay getoond. Ook veel nieuwe informatie kwam naar buiten, waaronder de aankondiging van het Kirby Air Riders: Global Test Ride-evenement. Nintendo Switch Online-leden kunnen de game namelijk al voor de lancering proberen tijdens het dit test-evenement. Het online demo-evenement vindt plaats op 8 en 9 november, en op 15 en 16 november. Vanzelfsprekend heb je een Nintendo Switch 2 nodig om mee te kunnen doen.

Tijdens het Global Test Ride-evenement kunnen spelers de rijlessen, Air Ride en Citystrijd proberen. Er zullen voor Air Ride meerdere circuits beschikbaar zijn, nanelijk Fleurige Velden, Waterwoelweg en Herfstbladerberg. Spelers kunnen ook een paddock bezoeken, waar ze een kamer kunnen aanmaken, vrienden kunnen uitnodigen voor een potje Citystrijd of tegen andere spelers wereldwijd kunnen spelen. Tijdens de Global Test Ride is er in een paddock ruimte voor 16 spelers. In de volledige versie van de game zal er plaats zijn voor 32 spelers.

De Global Test Ride-software kan vanaf vrijdag 7 november in de middag worden gedownload in de Nintendo eShop. Een overzicht van de data en tijden zie je hieronder: