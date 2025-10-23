Kirby Air Riders introduceert Roadtrip-modus

Tijdens de Kirby Air Riders Direct van vanmiddag werden er verschillende aankondigingen gedaan rondom de content in de game. Zo zijn er onder andere amiibo onthuld en weten we dat er binnenkort een testperiode van de game aankomt. Tijdens de Direct leerden we ook over nieuwe spel-modi waaronder een Roadtrip-modus. In deze mode voltooi je als speler allerlei uitdagingen die te maken met de drie hoofd-modi uit de game, namelijk: Air Ridy, Citystrijd en Topcross. Tijdens de modus verzamel je machines en voorwerpen verzamelt die je tijdens deze uitdagingen kunt gebruiken.Maar je bent niet zomaar aan het ronddwalen. Er is namelijk een verhaal dat uitlegt waarom Kirby, koning Dedede, Waddle Dee, Starman en de andere riders besloten hebben om op pad te gaan.

Tijdens de Direct zagen we van dit verhaal verschillende korte animaties voorbij komen. Hierin had Kirby interactie met bepaalde karakters en vijanden uit voorgaande Kirby-games. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Wispywoods. Krijg hieronder een indruk van de Roadtrip-modus tussen minuut 38:00 en 40:00.