Topcross keert terug in Kirby Air Riders

Wie de originele Kirby Air Ride heeft gespeeld kan zich ongetwijfeld de Topcross modus wel herinneren. In deze modus race je niet in 3D maar juist van bovenaf. In de modus heb je dan ook beschikking tot andere items dan de reguliere Air Ride modus, waaronder een boormachine waarmee je door vijanden kunt boren. In Top Ride race je op 8 verschillende maps uit de Kirby serie ieder met aparte stage hazards. Deze maps zijn speelbaar met 8 personen tegelijk. Lokaal kunnen er 4 mensen tegelijk op één Switch 2 systeem spelen. Online is de modus wel met 8 verschillende mensen speelbaar. Bekijk hieronder van 31:00 tot 38:00 wat gameplaybeelden Topcross.