Probeer Disney Illusion Island nu gratis uit met Games op Proef

Nintendo Switch Online-leden kunnen sinds deze ochtend vanaf 10:00 uur zonder extra kosten aan de slag gaan met Disney Illusion Island. Het platform-avonturenspel gaat normaal gesproken voor een bedrag van €39,99 over de toonbank, maar is vanaf vandaag voor een weekje gratis te spelen! De titel is via de Games op Proef-knop via deze link of de Nintendo eShop gratis te downloaden. De proefperiode zal eindigen op 17 december 23:59, dus wees er op tijd bij! Ben je benieuwd naar onze beoordeling? Lees dan hier onze review terug.

In Disney Illusion Island volg je een gloednieuw avontuur van Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck en Goofy. Tijdens dit avontuur ga je al rennend, springend en zwaaiend opzoek naar drie magische boeken die uiteindelijk het mysterieuze eiland Monoth kunnen redden. Het spel is zowel alleen als met drie vrienden te spelen en als je dat doet kun je elkaar nog helpen ook. Zo kun je elkaar bijvoorbeeld een knuffel geven zodat jouw hartjes weer worden bijgevuld. Gaat het jou lukken om alle geheimen in deze wereld te ontrafelen en Monoth te redden?