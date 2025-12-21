[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 52

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
Factorio Nintendo Switch 2 Edition
Prijs in de Nintendo eShop: €32,00 – 22 december
Factorio is een bouw-en-management-sim die sinds 2023 te spelen is op de originele Nintendo Switch. De naam verklapt het al een beetje: je moet fabrieken bouwen en managen. En daar komt heel wat bij kijken. Je hebt grondstoffen nodig, maar ook infrastructuur en manieren om je productielijnen te automatiseren. Een flinke dosis creativiteit bij het ontwerpen van je industrie is mooi meegenomen. In de Switch 2 Edition zit alles wat ook in het origineel zit, plus de Space Age DLC. Daarnaast zijn er de nodige verbeteringen aangebracht, zoals een scherpere resolutie, snelle laadtijden, een variabele refresh rate en de mogelijkheid om grotere bases te bouwen. Als kers op de taart ondersteunt deze nieuwe editie van Factorio ook de muismodus van de Switch 2.
Unholy Adventure Mystery
Prijs in de Nintendo eShop: €8,99 – 22 december
Unholy Adventure: Mystery is een donkere verhaal gedreven point-and-click avontuur. Het bevat een mix van klassieke adventure games plus verschillende surrealistische evenementen en verhaalmomenten waarin niets in wat het lijkt. In de game volg je Peter Grim, een normale man die te maken krijgt met onwerkelijke omstandigheden. Zijn vrouw is verdwenen, een vreemde storm blijkt maar boven de stad hangen en enorme ratten zijn gezien in de straten. Het is aan jou om de straten van deze stad de onderzoeken, hints te vinden en langzaam maar zeker het mysterie te ontrafelen van wat hier aan de hand is. Ieder gebied bevat wel iets: geheimen, vreemde personages of verhaal momenten die ervoor zorgen dat Peter nog verder het avontuur in gedrukt wordt.
Pritto Prisoner [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: S1 €9,75 | S2 €10,73 – 25 december
Pritto Prisoner is een schattige en chaotische 4v2 party game, waarin dierlijke gevangenen zitten die op een hele… unieke manier proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Op dit gevangenis eiland worden de meest schattige dieren ter wereld gevangen gehouden en bewaakt door robots. Maar ontsnapping is mogelijk, aan de hand van ‘poopie’ en ‘peepee’. Leg poopie vallen om de robots tegen te houden en je eigen vaardigheden te verbeteren, en gebruik ‘peepee’ om zowel robots als camera’s te doen kortsluiten, wat je team kan helpen ontsnappen. Aangezien dit een Party game is kun je natuurlijk ook de robotbewakers spelen, welke je helemaal kunt customizen om de optimale manier te vinden om deze gevangenen weer terug in de cel te stoppen.
Wat verder verschijnt in de week van 22 tot en met 28 december
- 22 december – Cooking Arena – Culinary Legends
- 22 december – Wie heeft het gedaan?
- 22 december – Asphalt Champions
- 22 december – Megabonk Smash
- 23 december – S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – Urban Warfare
- 23 december – Crowded Mysteries 2: Winter Romance
- 23 december – Electronics Puzzle Lab 1 & 2 Collection
- 23 december – Cloverpit Gamble
- 24 december – Restaurant Tycoon: My cooking Empire – Luxe & Lounge
- 24 december – Moto Rush GT – City Adrenaline
- 24 december – Bowling Fever – Pin Crusher
- 24 december – Sheepy: A Short Adventure
- 24 december – Hidden Cats on Christmas
- 24 december – Woodle Tree Bundle
- 24 december – Parcel Push
- 24 december – Christmas Mutilator
- 25 december – Sugardew Island – Christmas Bundle
- 25 december – Hypercar Racing
- 25 december – Urban Flow – Green Wave
- 25 december – Pixel Cafe – Home Sweet Home
- 25 december – Bridge Race – Premium Edition
- 25 december – Real Boxing 2 Remastered – Complete Edition
- 25 december – Gunner.chan!
- 25 december – Power 6in1 Bundle vol.2
- 25 december – UP Bundle
- 25 december – 4in1 Sports Bundle
- 25 december – 12 Party Games Collection
- 25 december – LuminousStoria
- 25 december – Ram Simulator
- 25 december – Softly Placed
- 25 december – [Bundle] Agent A & Down in Bermuda
- 25 december – EGGCONSOLE ‘Carbuncle Pi’ MSX2
- 25 december – XMAS Survivors
- 26 december – Nekomimi Days ~365 Days with You~
- 26 december – Animal Run voor kinderen
- 26 december – Juiced!! Fruit Racing
