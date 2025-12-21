[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 52

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit?

Factorio Nintendo Switch 2 Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €32,00 – 22 december

Factorio is een bouw-en-management-sim die sinds 2023 te spelen is op de originele Nintendo Switch. De naam verklapt het al een beetje: je moet fabrieken bouwen en managen. En daar komt heel wat bij kijken. Je hebt grondstoffen nodig, maar ook infrastructuur en manieren om je productielijnen te automatiseren. Een flinke dosis creativiteit bij het ontwerpen van je industrie is mooi meegenomen. In de Switch 2 Edition zit alles wat ook in het origineel zit, plus de Space Age DLC. Daarnaast zijn er de nodige verbeteringen aangebracht, zoals een scherpere resolutie, snelle laadtijden, een variabele refresh rate en de mogelijkheid om grotere bases te bouwen. Als kers op de taart ondersteunt deze nieuwe editie van Factorio ook de muismodus van de Switch 2.

Unholy Adventure Mystery

Prijs in de Nintendo eShop: €8,99 – 22 december

Unholy Adventure: Mystery is een donkere verhaal gedreven point-and-click avontuur. Het bevat een mix van klassieke adventure games plus verschillende surrealistische evenementen en verhaalmomenten waarin niets in wat het lijkt. In de game volg je Peter Grim, een normale man die te maken krijgt met onwerkelijke omstandigheden. Zijn vrouw is verdwenen, een vreemde storm blijkt maar boven de stad hangen en enorme ratten zijn gezien in de straten. Het is aan jou om de straten van deze stad de onderzoeken, hints te vinden en langzaam maar zeker het mysterie te ontrafelen van wat hier aan de hand is. Ieder gebied bevat wel iets: geheimen, vreemde personages of verhaal momenten die ervoor zorgen dat Peter nog verder het avontuur in gedrukt wordt.

Pritto Prisoner [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: S1 €9,75 | S2 €10,73 – 25 december

Pritto Prisoner is een schattige en chaotische 4v2 party game, waarin dierlijke gevangenen zitten die op een hele… unieke manier proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Op dit gevangenis eiland worden de meest schattige dieren ter wereld gevangen gehouden en bewaakt door robots. Maar ontsnapping is mogelijk, aan de hand van ‘poopie’ en ‘peepee’. Leg poopie vallen om de robots tegen te houden en je eigen vaardigheden te verbeteren, en gebruik ‘peepee’ om zowel robots als camera’s te doen kortsluiten, wat je team kan helpen ontsnappen. Aangezien dit een Party game is kun je natuurlijk ook de robotbewakers spelen, welke je helemaal kunt customizen om de optimale manier te vinden om deze gevangenen weer terug in de cel te stoppen.

Wat verder verschijnt in de week van 22 tot en met 28 december

22 december – Cooking Arena – Culinary Legends

22 december – Wie heeft het gedaan?

22 december – Asphalt Champions

22 december – Megabonk Smash

23 december – S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – Urban Warfare

23 december – Crowded Mysteries 2: Winter Romance

23 december – Electronics Puzzle Lab 1 & 2 Collection

23 december – Cloverpit Gamble

24 december – Restaurant Tycoon: My cooking Empire – Luxe & Lounge

24 december – Moto Rush GT – City Adrenaline

24 december – Bowling Fever – Pin Crusher

24 december – Sheepy: A Short Adventure

24 december – Hidden Cats on Christmas

24 december – Woodle Tree Bundle

24 december – Parcel Push

24 december – Christmas Mutilator

25 december – Sugardew Island – Christmas Bundle

25 december – Hypercar Racing

25 december – Urban Flow – Green Wave

25 december – Pixel Cafe – Home Sweet Home

25 december – Bridge Race – Premium Edition

25 december – Real Boxing 2 Remastered – Complete Edition

25 december – Gunner.chan!

25 december – Power 6in1 Bundle vol.2

25 december – UP Bundle

25 december – 4in1 Sports Bundle

25 december – 12 Party Games Collection

25 december – LuminousStoria

25 december – Ram Simulator

25 december – Softly Placed

25 december – [Bundle] Agent A & Down in Bermuda

25 december – EGGCONSOLE ‘Carbuncle Pi’ MSX2

25 december – XMAS Survivors

26 december – Nekomimi Days ~365 Days with You~

26 december – Animal Run voor kinderen

26 december – Juiced!! Fruit Racing

