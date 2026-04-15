Probeer Human: Fall Flat vanaf morgen gratis uit met Games op Proef

In januari kregen Nintendo Switch Online-leden de kans om zonder extra kosten aan de slag te gaan met Stardew Valley. In de tussentijd hebben gamers het met hun eigen collectie moeten doen, maar vanaf morgen staat er weer een nieuw spel voor leden van Nintendo’s abonnement klaar: Human: Fall Flat. De game gaat normaal gesproken voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, maar vanaf donderdag 16 april is de titel gratis te spelen. Vanaf dat moment zal het spel dankzij Games op Proef een week lang gratis tot 22 april te spelen zijn.

Het is trouwens goed om te weten dat het de Switch-versie betreft en niet de Switch 2 Edition. Als je morgenochtend meteen al van de game wilt proeven, dan is het slim om nu alvast de game te downloaden. Dit kun je doen via deze link of via de Nintendo eShop via de Games op Proef-downloadknop.

Human: Fall Flat is een humoristisch, chaotisch, maar ook een luchtig platformspel dat zich afspeelt in de meest uiteenlopende zwevende droomlandschappen. Elk droomlevel biedt een nieuwe omgeving waarin je kunt ronddwalen. Zo kun je denken aan landhuizen, kastelen en besneeuwde bergen. Er zijn meerdere wegen die je kunt bewandelen, maar alle routes bevatten ingenieuze puzzels die je op moet lossen. Jij kunt samen met zeven vrienden de uitdaging aangaan en daarom is jouw personage geheel naar eigen smaak aan te passen. Gaat het jou lukken om samen met je medespelers het einde te behalen?