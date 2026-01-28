Probeer Stardew Valley opnieuw gratis uit met Games op Proef

In juni 2022 kregen Nintendo Switch Online-leden de mogelijkheid om Stardew Valley zonder extra kosten uit te proberen. Wellicht heb je dat toentertijd ook gedaan, maar misschien had je toen nog geen Switch of NSO-abonnement. Voor die mensen hebben wij nu goed nieuws, want Nintendo Nederland heeft laten weten dat het onwijs populaire boerderijspel terugkeert naar Games op Proef! Bovendien hoef je niet lang te wachten, aangezien je vanaf morgen al het uitgebreide boerenleventje kunt oppakken. De actie loopt van donderdag 29 januari tot en met woensdag 4 april.

In Stardey Valley heb je een verwilderde boerderij, oud gereedschap en wat centjes geërfd van jouw opa. Hoewel je dus met weinig begint, ga je de uitdaging aan om er toch wat moois van te maken. Overigens is gewassen kweken niet het enige wat je hoeft te doen, aangezien je ook bevriend kunt raken met de verschillende NPC’s van Pelican Town. Daarnaast mag je het gemeentecentrum opknappen en is het mogelijk om met anderen online samen te werken. Dit is echter pas het topje van de ijsberg, want er is nog veel meer te beleven in deze titel!