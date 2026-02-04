Stardew Valley bestaat deze maand 10 jaar – ConcernedApe hint op inhoud update 1.7

Deze maand, op 26 februari, viert Stardew Valley zijn 10-jarig jubileum. Het is dan alweer een decennium geleden dat de game uitkwam. Een jaar later, in 2017, kwam het boerderijleven ook naar de Nintendo Switch. Sindsdien heeft Stardew Valley veel spelers weten te betoveren en kent het een grote fanschare. Veel spelers wachten dan ook met smart op , de Switch 2-release, én ook op zijn nieuwe game Haunted Chocolatier. Ontwikkelaar Eric ‘ConcernedApe’ Barone, laat in een speciaal jubileum-interview met IGN wat meer los over de inhoud van update 1.7 voor Stardew Valley.

Zo mogen spelers in ieder geval twee nieuwe huwelijkskandidaten verwachten. Wie dat gaan zijn onthult Barone op de verjaardag van Stardew Valley. Daarnaast hint hij op nog meer toevoegingen. Zo zitten er ‘ook nog veel andere dingen in de update waar niemand echt om gevraagd heeft, maar ik denk dat mensen het wel zullen waarderen.’ (vertaald met Google Translate). Wie weet horen we daarover ook meer op 26 februari!

Hoe staat het met Haunted Chocolatier?

Uiteraard werd er in het interview ook gevraagd naar de status van Haunted Chocolatier. Eerder liet hij namelijk weten dat hij voor Stardew Valley wordt ondersteund door een klein team, waardoor zijn aandacht kan uitgaan naar zijn nieuwe titel. Die uitleg gaf hij in reactie op de zorgen van fans. Ook nu bevestigt hij zijn rol als creative director voor Stardew Valley en de ‘no release date’-approach voor zowel de 1.7-update als Haunted Chocolatier. Over Haunted Chocolatier zegt hij:

‘I would say it’s coming along. The progress isn’t as fast as I would like. Nothing is ever as fast as I would like. The main important thing about Haunted Chocolatier is I’m not going to release anything that I’m not happy with. If I don’t think it’s a great game, I’m not going to release it. So even if that takes years and years, so be it. That’s just what I want to do. Fortunately, I don’t feel like there’s any real pressure.’

Kortom, Eric Barone werkt met veel passie aan zowel zijn immens populaire eerste game Stardew Valley, als aan zijn nieuwe project Haunted Chocolatier. Het enige dat wij kunnen doen is geduld hebben.