De Switch 2-editie van Stardew Valley verschijnt over een paar weken ook in Europa

Eerste kerstdag leek het er even op dat de Switch 2-editie van Stardew Valley te downloaden was. Maar al snel werd duidelijk dat het om een release in Amerika ging. Die vervolgens ook niet helemaal vrij van bugs bleek te zijn. Dus ontwikkelaar ConcernedApe koos ervoor die eerst op te lossen voordat hij de Switch 2-editie van Stardew Valley verder wilde uitrollen. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en vandaag is in Amerika de update live gegaan die de problemen met de muisbesturing en GameShare moet verhelpen.

Via het platform X meldt ConcernedApe dat de patch uit is, én geeft hij ook een update over de Switch 2-editie voor Europa en Japan. Daarover zegt hij: de volledige release (dus inclusief bovengenoemde patch) volgt daar ‘over een paar weken’. Een precies moment noemt hij nog niet, maar we kunnen dus gaan aftellen!

Hieronder vind je zijn X-post: