Villion: Code aangekondigd voor Switch (2) – vooralsnog alleen voor Japan

Fans van de Persona en/of Shin Megami Tensei-series zullen blij worden van het nieuws dat de creatieve breinen achter deze games aan een nieuwe titel werken. Helaas staat Villion: Code – zoals de game heet – vooralsnog alleen voor een release in Japan op de planning. Daar zal de school RPG op 25 mei voor onder andere de Nintendo Switch en Switch 2 uitkomen. Dit nieuwe project werd door uitgever Compile Heart onlangs al geteased en is nu dus bevestigd. Alhoewel in de betreffende teaser wordt gesproken over 29 januari, dus dikke kans dat er morgen meer details onthuld gaan worden.

Voorlopig weten we dat het team dat aan deze titel werkt bestaat uit veel bekende (voormalige ATLUS) namen:

Producer: Kouji Okada (mede-oprichter van ATLUS en mede-bedenker van de Megami Tensei en Persona-series)

Scenario: Tadashi Satomi (bekend van de Persona-games)

Muziek: Tsukasa Masuko (werkte eerder aan de Megami Tensei-titels)

Character design: Ilya Kuvshinov (Russische illustrator die werkt aan indie-titel Guns Undarkness)

Villion: Code

Villion: Code is een nieuwe school-RPG. Het verhaal speelt zich in de nabije toekomst af, in een universiteitsstad op een afgelegen eiland in de baai van Tokio. Bewoners van het eiland zijn studenten en docenten die in monsters zijn veranderd. De game bevat procedureel gegenereerde dungeons en snelle, realtime actiegevechten. Nieuwsgierig geworden? Check dan vooral de Japanse teaser trailer hieronder!

Hoop jij ook dat Villion: Code ook naar het westen gaat komen?