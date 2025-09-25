Professor Layton and the New World of Steam doorgeschoven naar 2026

Het zat er al flink aan te komen, maar helaas Layton-fans, de komende Layton-game schuift weer verder door naar komend jaar. Dit werd tijdens de showcase van Level-5 voor de Tokyo Game Show onthuld. De game werd in 2023 al onthuld en zou oorspronkelijk dit jaar moeten verschijnen. Doordat we maar niets hoorden leek het steeds waarschijnlijker dat de game doorgeschoven zou worden naar 2026.

Wel hebben we een gloednieuwe trailer gekregen met nieuwe gameplay beelden en teasers voor puzzels. Helaas is de trailer voor nu alleen nog in het Japans te zien. Mochten we een Engelstalige trailer krijgen zullen we die natuurlijk toevoegen aan dit artikel.

Professor Layton and the New World of Steam is voor nu exclusief aangekondigd voor de Switch en Switch 2.