Sonic Racing: CrossWorlds krijgt Mega Man DLC

Sonic Racing: CrossWorlds is nog niet eens volledig beschikbaar, maar de volgende ronde aan DLC is al onthuld. Na samenwerkingen met onder andere Yakuza, Hatsune Miku, Minecraft, Spongebob en nog meer is het nu de tijd aan Mega Man om de racer te joinen. Dit werd afgelopen nacht onthuld tijdens de PlayStation State of Play (een soort Nintendo Direct).

Hoewel er geen datum onthuld is, is de content al goed getoond. Zo krijgt de cross-over niet alleen Mega Man met een wagen, maar ook Proto Man zal mee gaan racen. Beide personages hebben andere vervoersmiddelen en worden ondersteund met een gloednieuwe track. De track is gemaakt om nostalgie op te roepen. Zo is het een versie van Willy’s Castle gevuld met herkenbare elementen voor de fans.