Snack World: The Dungeon Crawl krijgt een remake

Vandaag hield Level-5 een showcase, en daar kwam een onverwachte naam voorbij: Snack World: The Dungeon Crawl. Wat blijkt? Deze RPG krijgt een remake. Hij wordt vanaf de grond opnieuw opgebouwd met een nieuwe naam: Snack World: Reloaded. En ja: hij komt naar Nintendo Switch 2.

Snack World komt oorspronkelijk uit 2017 en verscheen eerst voor de 3DS in Japan. Pas in 2020 kwam er een Switch-versie, Snack World: The Dungeon Crawl – Gold, die ook in de rest van de wereld verkrijgbaar was. Nu de Switch 2 er is, lijkt Level-5 het hoog tijd te vinden om de game een flinke makeover te geven. Het zal vooral een visuele upgrade zijn, met verbeterde graphics, maar ook de gameplay en controls worden onder handen genomen. Op dit moment is nog weinig bekend over het project, al laat Level-5 wel weten dat ze goed op weg zijn. Wel hebben we alvast deze trailer uit de showcase voor je.

Snack World: The Dungeon Crawl – Gold viel hier bij de redactie in ieder geval goed in de smaak, dus wij duimen alvast voor een remake die ons omver weet te blazen. Heb jij dit verborgen juweeltje destijds ook gespeeld? Laat het ons weten in de comments!