Psychologische horror game Tenebrea aangekondigd voor de Switch

Ontwikkelaar Bowl of Tentacles heeft Tenebrea aangekondigd, een psychologische first-person horror game. Naast dat de game op de PC, PS5 en Xbox series X/S zal verschijnen is ook bekend gemaakt dat de game naar de Nintendo Switch komt. Wanneer dat moet gebeuren is helaas nog niet bekend gemaakt. Sowieso zijn er zeer weinig details bekend van deze game, meer dan een trailer en een kleine beschrijving is momenteel nog niet vrijgegeven. De trailer is in ieder geval hieronder te bekijken.

Tenebrea is een psychologische horror game die zich afspeelt in een studentenhuis. Je hoeft hier geen goedkope jumpscares te verwachten, maar wel een enge sfeer die je doet twijfelen aan wat je ziet en weet. De game zou gebaseerd zijn op echte gebeurtenissen, en combineert het verkennen van het complex met puzzels en bovennatuurlijke ervaringen. Spelers gebruiken hun in-game telefoon niet alleen als zaklamp maar ook als EMF detector om stemmen en verschijningen op te kunnen sporen. Welke geheimen liggen er verborgen in dit huis? Met elke stap kom je dieper in de duisternis terecht, waardoor de lijn tussen de realiteit en nachtmerries wel erg dun wordt.