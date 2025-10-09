Releasedatum Skate Story voor Switch 2 bekend gemaakt

De releasedatum van Skate Story is bekend. Afgelopen maand kregen we te horen dat dit eenmansproject naar de Nintendo Switch 2 zou komen, maar een releasedatum kon toen nog niet gegeven worden. maar daar hebben Devolver Digital en Blood Cultures vandaag verandering in gebracht. Door middel van een trailer is bekend gemaakt dat de game op 8 december op de Nintendo Switch 2 verschijnt. Benieuwd naar deze intense skate ervaring? De trailer kun je hieronder bekijken.

In Skate Story speel je als een demon gemaakt van glas, en van pijn, en je skatet door de Onderwereld. Waarom? Omdat je een deal met de duivel hebt gemaakt. Als je naar de maan kunt skateboarden en deze kunt verzwelgen, heb je je vrijheid verdient. Koud kunstje, toch? Voordat je ook maar in de buurt komt van de maan, zul je je eerst een weg moeten banen door de negen lagen van de Hel – de zogeheten Emptylands. Het is niet zomaar een kwestie van trucjes doen. Leer om je gewicht te verdelen en je bewegingen te beheersen, zodat je moeiteloos die ollies, kickflips en meer kunt nailen. Onderweg kom je vijanden en bosses tegen, maar ook wezens die je hulp nodig hebben. Skate Story ademt pure stijl en wordt vergezeld van een meeslepende soundtrack.