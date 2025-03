Psychologische horrorgame The Renovator: Origins komt naar de Switch

Fans van horrorgames kunnen hun borst nat maken voor een nieuw avontuur, de psychologische horrorgame The Renovator: Origins komt binnenkort namelijk naar de Nintendo Switch. Een eerste indruk van deze angstaanjagende titel kun je in onderstaande trailer opdoen. De releasedatum van de game is ook al bekend, The Renovator: Origins zal vanaf 4 april dit jaar verkrijgbaar zijn op Nintendo’s hybride console.

The Renovator: Origins is een first-person psychologische horrorgame. Spelers kruipen in de huid van de zoon van een restaurateur, een museummedewerker die tragisch om het leven kwam. Tijdens de zoektocht naar wat er plaats heeft gevonden gebeuren er vreemde dingen… Weet onderstaande trailer jou al de nodige schrik toe te brengen? Laat het ons hieronder weten!