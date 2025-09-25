[Review] We Were Here & We Were Here Too – matige uitvoering

Vorige week verschenen de eerste twee games van de We Were Here-franchise op de Switch. Hoewel het erg laat is dat de games op de console verschijnen, keek ik erg uit naar de release. Niet alleen omdat de games van een Nederlandse studio komen, ook vind ik de games echt geweldig. Helaas was mijn ervaring allesbehalve perfect. Aangezien de games erg kort zijn voeg ik mijn review samen voor de eerste twee games. Later verschijnt nog de derde game, We Were Here Together.

Unieke samenwerking

In We Were Here heb je een unieke manier van spelen. Het is een spel wat echt met twee spelers gespeeld moet worden. Iedere speler wordt in een andere locatie gegooid en door slim samen te werken kun je puzzels oplossen. Beide spelers zien namelijk andere dingen in de wereld. Het spel is echter ontwikkeld dat je niet zomaar met je medespeler kunt praten. Je hebt namelijk ieder een walkietalkie die je moet activeren om te praten. Nu kun je dat makkelijk omzeilen door Game Chat op Switch 2 of iets als Discord, maar het heeft wel een leuke manier van spelen.

Deze manier van asynchrone gameplay vind ik zelf uitstekend gedaan en is al vanaf het begin de kern van hoe goed de puzzels van de spellen zijn. Van simpelere puzzels waar je vooral goed moet opletten voor de hint tot op tijd gebaseerde puzzels die wat stress kunnen opleveren. Ik heb met sommige puzzels plat gelegen van het lachen, omdat het iedere keer net niet lukte, maar de communicatie erg chaotisch verliep.

De Switch kan beter

De games zijn verschenen voor de oorspronkelijke Switch, hoewel ik ze speelde op de Switch 2 werkte dat met de eerste game prima. Deze is nu tijdelijk voor €0,99 (normaal €1,99) verkrijgbaar. De graphics waren niet heel bijzonder, maar ik merkte ook geen grote problemen. Alles verliep eigenlijk wel soepel. Het was alleen wel erg kort. Zo vond ik het net op gang komen en toen was het al afgelopen.

We Were Here Too is waar ik eigenlijk wel schrok voor de werking. Deze game is nu tijdelijk €8,99 (normaal €9,99) en is wat langer dan de eerste game. De puzzels zijn ook wat complexer, maar helaas voelt het slecht afgewerkt. Niet alleen zijn bepaalde belangrijke tekens slecht leesbaar zoals de cijfers op kaarsen in een boek of lichtgevende runen. Nee, helaas heeft de game ook meerdere game breaking bugs. Zo liep het spel een keer vast toen ik door een deur ging, dupliceerde het soms voorwerpen die dan beiden niet meer werkten voor de puzzel, of kon je überhaupt niet interacten met een voorwerp. Het helpt dan ook niet dat bij het verlaten van een party een nieuwe party starten soms ook niet werkte. Dat soort dingen zijn eeuwig zonde, want de kern van de gameplay is echt wel top gedaan.

Kort met krachtige momenten

Beide games zijn erg kort. In één avond heb ik met mijn reviewpartner beide games doorgespeeld en de tweede zelfs twee keer om een ander einde te testen. Hoewel de puzzels de kracht echt behouden en vooral in We Were Here Too qua complexiteit goed wisten te overtuigen, is de performance te jammerlijk. Zo zijn de graphics op momenten ondermaats waardoor iconen slecht leesbaar zijn. Heb ik een aantal keren vast gezeten door niet werkende deuren en nog andere bugs. Als die bugs er niet waren was het echt een topper geweest voor puzzelfanaten. Mocht een vriend de games op een ander platform hebben kun je trouwens wel samen spelen dankzij cross platform gameplay. Wel moet je beiden een exemplaar hebben.