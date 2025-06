Puyo Puyo Tetris 2S is nu te koop voor de Switch 2

Puyo Puyo Tetris 2 heeft een Switch 2-upgrade gekregen en dat nam SEGA erg serieus. Deze arcade puzzelgame maakt met 2S namelijk gebruik van drie opvallende mogelijkheden die de Switch 2 biedt. Als eerste de camera: Puyo Puyo Tetris is een combinatie van de games Puyo Puyo en Tetris. Maar in plaats van een klassieke achtergrond op je speelbord, kun je er nu voor kiezen met behulp van de camera je eigen gezicht als achtergrond te laten verschijnen. En dat is extra leuk in combinatie met één van de andere features, gameshare! Dankzij gameshare kun je met maar liefst 1 exemplaar van de game samen spelen met nog drie anderen. Perfect om de uitdrukking van je vrienden te kunnen zien als jij net met een prachtige combo wint natuurlijk. Tot slot kun je in dit vrolijke puzzelspel ook gebruik maken van de ‘Joy Con-muisfunctie’ als je net dat stukje extra precisie zoekt.

Naast deze nieuwe functies is er in 2S ook een 2v2-modus toegevoegd zodat je in teams tegen elkaar kunt spelen. En dankzij de uitgebreide adventure mode en 40 speelbare personages zul je nog wel even zoet zijn. Nieuwsgierig? Bekijk dan onderstaande launch trailer! Puyo Puyo Tetris 2S is vanaf vandaag te koop in de eShop voor € 39,99.